المخرج مجدي أحمد علي: بعض الأفلام المقتبسة من أدب يوسف إدريس أقل من المستوى

قالت الدكتورة نسمة إدريس، أستاذة المسرح والأدب بالجامعة الأمريكية، إنّ والدها الأديب يوسف إدريس، لم يأخذ حقه في السينما والحياة الثقافية، ولكن حصل على حقه كاملا مع القراء والجمهور، مشيرة إلى أنّه كان لا يفضل أن يتدخل أحد في كتابة السيناريو لأعماله الأدبية، مقتنعا بعدم قدرة شخص أخر على التعبير عن إحساسه وشعوره.

نسمة يوسف إدريس: والدي تعمق فيكل ما تعلق بأزمات المرأة

وأضافت خلال ندوة عن أعمال يوسف إدريس في السينما، على هامش فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، بحضور المخرج مجدي أحمد علي، والفنانة سلوى محمد علي، أنّ والدها كان يتعمق في كل مايتعلق بالمرأة وإحساسها تجاه أزماتها.

مجدي محمد علي: يوسف إدريس لم يأخذ حقه على مستوى السينما

وقال المخرج مجدي أحمد علي، إنّ يوسف إدريس، ساهم في بناء شخصيته من خلال قراءة أعماله الأدبية، «كنا مبهورين به في مرحلة الشباب»، مشيرا إلى أنّ غالبية الأفلام المأخوذة عن أعماله أقل من المستوى، ولم تعبر عما يريده يوسف إدريس بسبب بعض المخرجين.

وأرجع السبب إلى المبالغة في بعض الأمور، مستشهدا بأفلام الحرام للمخرج هنري بركات، والنداهة للمخرج حسين كمال، وبعض الأعمال التي أخرجها حسام الدين مصطفى، مؤكدا أنّ يوسف إدريس، لم يأخذ حقه الكامل على مستوى السينما بالرغم من قوة رواياته وقصصه الأدبية.