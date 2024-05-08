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«حياة كريمة» تعلن انضمامها لمجلس أمناء التحالف الوطني

كتب:

يسرا البسيوني
10:17 م | الأربعاء 08 مايو 2024
حياة كريمة

حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة انضمامها لمجلس أمناء «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» وذلك في إطار إجراء الانتخابات الأولي لجمعيته العمومية.

المؤسسات الوطنية

وأوضحت حياة كريمة أن ذلك يأتي في اطار اصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وثمنت المؤسسة نجاح هذه الخطوات الجادة والقوية ونتشرف في التواجد ضمن صفوف المؤسسات الوطنية التي تشكل هذا الكيان القوي.

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بقلم يسرا البسيوني