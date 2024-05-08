«حياة كريمة» تعلن انضمامها لمجلس أمناء التحالف الوطني

أعلنت مؤسسة حياة كريمة انضمامها لمجلس أمناء «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» وذلك في إطار إجراء الانتخابات الأولي لجمعيته العمومية.

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وأوضحت حياة كريمة أن ذلك يأتي في اطار اصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وثمنت المؤسسة نجاح هذه الخطوات الجادة والقوية ونتشرف في التواجد ضمن صفوف المؤسسات الوطنية التي تشكل هذا الكيان القوي.