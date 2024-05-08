التحالف الوطني يقدم خدمات طبية لـ400 حالة مجانا في كرداسة (فيديو)

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تلفزيونيا عن تنظيم مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج المجاني لأهالي كرداسة.

قوافل طبية شاملة

وأفاد التقرير، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ينظم قوافل طبية شاملة لأهالي الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر العربية، موضحا أن مؤسسة «راعي مصر» نظمت قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج لأكثر من 400 مواطن مستحق في كرداسة.

مؤسسة «راعي مصر» تنظم عيادات متنقلة

وخلال التقرير، قالت إيمان فراج، مدير قوافل الجيزة بمؤسسة راعي مصر للتنمية، إن المؤسسة تنظم العيادات المتنقلة يعمل بها 50 فريقا طبيا لخدمة 400 قرية.

وقالت إنجي نجيب، مدير برنامج القوافل الطبية بمؤسسة راعي مصر للتنمية، إن المؤسسة تذهب لكل الأماكن التي تفتقر للمراكز الطبية.