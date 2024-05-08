النائب محمد الجارحي عن انعقاد جمعية التحالف الوطني: بداية حقيقية لكيان أهلي تنموي

أشاد النائب محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي عضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف.

انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني بداية مؤسسية

واعتبر الجارحي انعقاد الجمعية العامة للتحالف اليوم تنفيذاً للقرار الجمهوري خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلي تنموي كبير، كونه يؤسس لعمل التحالف بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس أمناء التحالف خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف اليوم التي تضم 36 مؤسسة وهيئة وكيان عام وأهلي وخاص.

وأوضح الجارحي أن انتخاب مجلس أمناء التحالف اليوم سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف تنفيذاً للقرار الرئاسي.

الجارحي: التحالف الوطني منذ انطلاقه ولد كبيرا

وعبر الجارحي عن سعادته لكون مؤسسة الجارحي عضواً في هذا الكيان الوطني الجديد، مشيراً إلى أن التحالف الوطني منذ انطلاقه ولد كبيراً وأصبح له قانون خاص ينظمه وهو القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالفا غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لتعبئة الجهود الفردية والجماعية وتنقية توحيد بيانات المستفيدين؛ بما يساهم في تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه.