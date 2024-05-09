سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصري عن آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-5-2024، وسجل نحو 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 9 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم إلى 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.47 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.