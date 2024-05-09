أعلى درجة حرارة.. ماذا يحدث في طقس مكة المكرمة قبل 40 يوما من الحج؟

سجلت مكة المكرمة اليوم الخميس أعلى درجة حرارة في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل 40 يومًا من موسم الحج، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في السعودية.

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة بـ42 درجة مئوية، بينما سجلت السودة، وهي أعلى جبال في السعودية، 11 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن المدينة المنورة سجلت 38 درجة، ثم وادي الدواسر 37 درجة، بينما سجلت أبها 14 درجة مئوية، كما سجلت الأخيرة أعلى نسبة رطوبة بواقع 90%.

مصحوبة برياح نشطة

وتوقع مركز الأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية كثيفة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع زخات من الثلج، وذلك بأجزاء مختلفة من مناطق عسير وجازان ونجران، وتواصل الرياح نشاطها المثير للأتربة والغبار والتي ستؤدي بدورها إلى تدنِ الرؤية الأفقية حول المدينة المنورة.

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