«الأرصاد»: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري غدا

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ثم الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي من المتوقع أن تضرب عددا من المناطق اليوم، مرورا بالأمطار المتوقعة غدا الجمعة.

أمطار غدا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة وبعد غدٍ السبت، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري خلال فترات متقطعة، يصاحب ذلك تحسن في الأحوال الجوية، بدءًا من السبت المقبل.

رياح الخماسين

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت خلال الساعات الماضية، حذرت من رياح خماسينية تضرب البلاد اليوم، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع وجود أتربة عالقة على جنوب الصعيد، وترتفع أمواج البحر إلى معدلات كبيرة تصل إلى 3 أمتار.

وكشفت «غانم» لـ«الوطن» الوقت المتوقع لانتهاء تلك التقلبات الجوية، مشيرة إلى أنه بداية من السبت، تتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع المقبل.