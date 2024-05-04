قبل موسم الحج.. منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بداية من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع دخول مكة المكرمة دون تصريح رسمي من الجهات المختصة بداية من اليوم السبت، كجزء من التعليمات المنظمة للحج.

وأضافت أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام الموافق 1445 هجريًا، والتي تقضي بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

ويستثنى من القرار الآتي:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- من يتوافر لديهم هوية مقيم صادرة من العاصمة الرياض.

- من يتوافر لديهم تصريح عمرة.

صلاحية تأشيرة العمرة

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن تأشيرة العمرة تصل صلاحيتها إلى 3 أشهر من تاريخ الإصدار، بحد أقصى يوم 15 من شهر ذي القعدة من السنة الهجرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

تحذير من حملات الحج الوهمية

وكانت الوزارة، حذرت الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج في العدي من الدول من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، والتي تعلن بدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن التنسيق والحصول على تأشيرة الحج، يكون من خلال الجهات المعنية في السعودية، والتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج، أو عبر منصة «نسك حج».