أحمد العوضي يرد على سؤال جمهوره: «طالما بتحبوا بعض مبترجعوش ليه؟»

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وتحديدًا أثناء التطرق إلى منطقة خاصة جدًا من حوارها والتي تحدثت فيها عن علاقتها مع طليقها الفنان أحمد العوضي، والتي لم تتحمل الحديث عن طلاقهما ودخلت في نوبة بكاء وهي تقول «أحمد أنا مش بحبه أنا بعشقه».

سؤال واحد تردد كثيرًا بعد هذه الحلقة، خاصة وأن العوضي ظهر هو الآخر صرح قبل ياسمين بأسابيع قليلة أنه يحبها ولازال يحبها، في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، فبدأ الكثير من جمهور الثنائي يردد، «طالما بتحبوا بعض أوي كده مبترجعوش ليه؟».

واليوم قرر «العوضي»، الرد على هذا التساؤل خلال تدوينة نشرها على فيسبوك، تحدث فيها عن علاقته بياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنه قضى معها أجمل أيام حياته، وفيما يخص السؤال «مادام بتحبوا بعض كده مبترجعوش ليه»، قال العوضي: «وإجابة للسؤال (كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه) فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جدا جدا».