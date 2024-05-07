ياسمين عبد العزيز تنهار من البكاء: «أنا بعشق أحمد العوضي.. مش بس بحبه»

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة، عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة قناة dmc.

ياسمين عبد العزيز تبكي أثناء الحديث عن أحمد العوضي

قالت ياسمين عبد العزيز: «طبعا أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه، لما حبيته اكتشفت إني قبله محبتش طول حياتي، عرفت إني أحمد هو الحب الحقيقي اللي في حياتي»، وانهارت في البكاء، قائلة: «أنا بقيت رقيقة أوي، وبلاش ضغط على حاجات بتوجعني، هو أنا هطلع كل الحلقة بعيط كدا».

وأضافت: «أنا عن نفسي عملت استخارة، وروحت عملت عمرة، واللي ربنا عايزه هيكون، في حاجات كدا بتكون بتاعت ربنا، هو أدري بكل حاجة، ممكن يكون شايف إن دا الخير ليا».