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بحبك يا خديوي.. رسالة جديدة من ياسمين عبدالعزيز للفنان أحمد العوضي

كتب:

آية أشرف
02:32 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كلمات مباشرة وغير مباشرة، ظلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصرح بها، أثناء جلوسها على مقعد الضيف مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، في أول ظهور لها عقب الانفصال عن الفنان أحمد العوضي.

وتحدثت ياسمين عن استمرار حبها لـ«العوضي» رغم الانفصال، ووصفت ما تعيشه تجاه زوجها السابق بالـ «عشق»، وقالت إن قلبها متعلق به حتى الآن، وهو ما أكده من قبل «العوضي» في لقاء تلفزيوني، موضحاً أن حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز هو الحب الحقيقي والوحيد الذي عاشه.

بحبك يا خديوي.. رسالة جديدة من ياسمين عبدالعزيز

واليوم، كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن شخصيتها مع أولادها، وعن دورها خلال ممارسة الأمومة، وعن جوانب عديدة حول «ياسمين»» ربة المنزل، قبل أن تتطرق مجدداً للحديث عن أعمالها الفنية والدرامية، وأقرب المشاهد إلى قلبها.

وطلبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من البرنامج إذاعة مشهد اعترافها بالحب لأحمد العوضي، في إطار أحد المشاهد التي جمعتهما بمسلسل «اللي مالوش كبير» قائلة: «الأقرب ليا، هاتولي بحبك يا خديوي» وهي تضحك بشكل كبير.

ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أزمة الطلاق 

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت في حلقة أمس، أنها انفصلت عن الفنان أحمد العوضي، لكنها لا تزال تحبه، خاصة أنها تعتبره الحب الوحيد في حياتها، وأنها تعرضت لمضايقات كثيرة من أطراف أخرى حتى وصل الأمر بينهما للانفصال، وأنها لا تتمنى سوى الخير لهما.

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بقلم آية أشرف