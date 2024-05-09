سبب طارئ يؤجل عودة ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضي

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بعودة ياسمين عبد العزيز لعصمة أحمد العوضي مرة أخرى بعد أشهر قليلة من انفصالهما، لذا تواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب من الثنائي لمعرفة حقيقة عودتهما.

حقيقة عودة أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وقال مصدر مقرب في تصريحات لـ«الوطن» إن بعد ظهور ياسمين عبد العزيز في برنامج «صاحبة السعادة»، بدأ المقربون منهما في التدخل للحل بينهما وإنهاء النزاعات ورجوعهم مرة أخرى، وتبدو المؤشرات الأولية أنهما قد يعودان لبعضهما البعض، ولكن الأمر لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، وخصوصا أن العوضي خارج مصر لقضاء إجازته السنوية.

وأضاف المصدر أن أحمد العوضي قرر بشكل مفاجئ السفر خارج مصر، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل حق عرب والاطمئنان على نجاح العمل، إضافة إلى أنه شعر بالإرهاق الشديد خلال التصوير.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن أحمد العوضي

ومن الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز حلت ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة قناة DMC، وتحدث عن أحمد العوضي «طبعا أنا مش بحب أحمد، أنا بعشقه، لما حبيته اكتشفت إني قبله محبتش طول حياتي، عرفت إني أحمد هو الحب الحقيقي اللي في حياتي».

وبكت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الاعتراف بحبها للعوضي، محاولة السيطرة على دموعها «أنا بقيت رقيقة أوي، وبلاش ضغط على حاجات بتوجعني، هو أنا هطلع كل الحلقة بعيط كدا».