اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر تضغط لفرض التهدئة في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجِّه بتعزيز الاستفادة من مشروعات «مستقبل مصر» والتنمية الزراعية

- الرئيس: هدفنا تطوير القطاع وتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى

- مصر تضغط لفرض التهدئة فى غزة

- اليوم انطلاق أعمال الدورة الـ32 للجنة العليا «المصرية الأردنية».. وتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية

- تشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية

- دبلوماسية مصر.. الطريق لاستقرار الشرق الأوسط

- انطلاق امتحانات «النقل».. والطلاب: «فى غاية السهولة»

- «التعليم»: أوراق الأسئلة مؤمَّنة داخل غرفة مغلقة.. ومنع «المحمول»

- «التعاون الدولى» تبحث استعدادات مؤتمر الشراكة

الصفحة الثانية

- انطلاق امتحانات «صفوف النقل» بدون عوائق

- الطلاب نجحوا فى الدخول على المنصة بسهولة.. و«التعليم»: أوراق الأسئلة مؤمَّنة داخل غرفة مغلقة بالحديد

- منع دخول «المحمول» وأى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالمدن الجديدة

- تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية و174 وحدة إدارية و81 وحدة تجارية جارٍ تنفيذها بـ«القاهرة الجديدة»

- «مصر والبحرين» تبحثان تطوير آفاق التعاون العسكرى

- الفريق أسامة عسكر: نعتز بالعلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة للبلدين

- «شيوخ وعواقل» حلايب وشلاتين يشيدون بجهود أجهزة الدولة لتوفير «الحياة الكريمة»

- رئيس شعبة القصابين: انفراجة كبيرة فى سوق اللحوم قبل «الأضحى».. والأسعار تراجعت 25%

- شريف سعيد: قبر أمِّنا حواء

الصفحة الثالثة

- «القاهرة» تواصل المفاوضات لوقف إطلاق النار والتهدئة وقوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة

- إسرائيل تعيد إغلاق «كرم أبوسالم» من الجانب الفلسطينى.. ولجنة متابعة «القوى الوطنية والإسلامية»: نرفض المساس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح

- اكتشاف مقبرة جماعية جديدة فى مستشفى الشفاء بغزة واستخراج 49 جثة منها

- ضغوط دولية وأممية على الاحتلال لوقف عمليات رفح.. و«واشنطن» تعلق إرسال شحنات الأسلحة

- حراك طلابى عالمى لدعم القضية.. والشرطة الأمريكية تفض التجمعات وتعتقل النشطاء

- رئيس وزراء بريطانيا يستدعى نواب رؤساء الجامعات بدعوى انتشار «معاداة السامية»

- مراسلو «القاهرة الإخبارية».. أبطال على خط النار لإمداد المشاهدين بمتابعة لحظية للأحداث

- «سامى»: اعتمدت على شبكة من المراسلين المهنيين.. و«ياسر»: السنوات القليلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور.. والقناة إضافة قوية للإعلام المصرى والعربى

الصفحة الرابعة

- الإقليم مشتعل والصراعات لا يعلم أحد شكل نهايتها أو موعدها .. دبلوماسية مصر طريق استقرار الشرق الأوسط

- فلسطين.. قضية القضايا ومصدر أزمات المنطقة

- جهاد الحرازين: حرب غزة سبب الاضطرابات فى المنطقة.. وحكومة نتنياهو ما زالت تدير ظهرها لمنطقة الشرق الأوسط بهدف إطالة بقائها فى السلطة

- «طهران وتل أبيب».. من اغتيالات الظل إلى المواجهة العسكرية المباشرة

- «عبود»: من مصلحة إيران وإسرائيل استمرار الحرب فى قطاع غزة

- ليبيا.. إخفاقات سياسية متتالية ومحاولات للتعايش وسط توترات داخلية

- «السحاتى»: يجب التوصل لحل جذرى.. و«فهمى»: مصر تحاول توحيد الجيش الليبى

الصفحة الخامسة

- السودان.. قلق إقليمى ودولى.. والأزمة الإنسانية تتفاقم

- السفيرة منى عمر: ما يحدث يهدد الأمن القومى لمصر بجميع أبعاده سواء فى «البحر الأحمر أو الصحراء الغربية أو منطقة الساحل»

- محمد اليمنى: الأزمة تحتل أولوية لدى القيادة السياسية فى المنظمات الدولية واللقاءات الثنائية.. وتبذل كل الجهود لحل مشكلة السودان

- البحر الأحمر.. حرب غزة تهدد ممرات التجارة العالمية

- «هريدى»: هجمات الحوثيين لن تتوقف طالما استمرت الجرائم الإسرائيلية فى القطاع.. و«رخا»: دولة الاحتلال خسرت كثيراً وحركة الملاحة تراجعت فى ميناء إيلات.. والهجمات الحوثية أجبرت السفن على تغيير مسارها

- خبراء: مصر تتبع الدبلوماسية فى حل أزمات المنطقة وترفض التصعيد

- «حجازى»: «القاهرة» تسعى لتخفيف حدة الصراع.. و«العنانى»: اشتعال المنطقة لن يأتى بنفع على الشرق الأوسط

- وزير الخارجية الأسبق: مصر تتعامل مع أزمات الشرق الأوسط بحكمة لحماية الأمن القومى

- الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات فى التصدى لجميع التهديدات ومحاولات زعزعة الأمن القومى.. وأزمات الإقليم يديرها «السيسى» بكفاءة عظيمة

- أحمد رفعت: مصر وخطوط النار!

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: القضية 1820 جنايات شبرا الخيمة

- خالد منتصر: طه حسين كمان وكمان

- د. محمود خليل: فى معنى «التنوير»

- بلال الدوى: مُطمئنون رغم محاولات «جر شَكَل مصر»

- د. خديجة حمودة: ناقل الخبر اليقين ورسالة من رفح

- عماد فؤاد يكتب: «شوشرة قومجية» على القضية العربية

الصفحة السابعة

- .. وبدأت الرحلة.. الزمالك يطير للمغرب.. ورسائل خاصة من «جوميز» للاعبين

- 30 لاعباً وكفى.. «حسام» يستقر على قائمة المنتخب و8 محترفين فى الصورة

- تغييرات اضطرارية.. غيابات فى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة الفريق راحة.. و«كولر»: لن أُرضى جميع اللاعبين

- أرقام قياسية تزين احتفالات بوروسيا دورتموند ببطاقة نهائى الأبطال.. حزن فى «باريس».. و«إنريكى»: كرة القدم ظالمة

الصفحة الثامنة