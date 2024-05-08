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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر تضغط لفرض التهدئة في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:05 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجِّه بتعزيز الاستفادة من مشروعات «مستقبل مصر» والتنمية الزراعية

- الرئيس: هدفنا تطوير القطاع وتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى

- مصر تضغط لفرض التهدئة فى غزة

- اليوم انطلاق أعمال الدورة الـ32 للجنة العليا «المصرية الأردنية».. وتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية 

-   تشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية 

- دبلوماسية مصر.. الطريق لاستقرار الشرق الأوسط

- انطلاق امتحانات «النقل».. والطلاب: «فى غاية السهولة»

-  «التعليم»: أوراق الأسئلة مؤمَّنة داخل غرفة مغلقة.. ومنع «المحمول» 

- «التعاون الدولى» تبحث استعدادات مؤتمر الشراكة  

الصفحة الثانية

- انطلاق امتحانات «صفوف النقل» بدون عوائق 

- الطلاب نجحوا فى الدخول على المنصة بسهولة.. و«التعليم»: أوراق الأسئلة مؤمَّنة داخل غرفة مغلقة بالحديد

- منع دخول «المحمول» وأى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالمدن الجديدة

-  تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية و174 وحدة إدارية و81 وحدة تجارية جارٍ تنفيذها بـ«القاهرة الجديدة»   

- «مصر والبحرين» تبحثان تطوير آفاق التعاون العسكرى

- الفريق أسامة عسكر: نعتز بالعلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة للبلدين

- «شيوخ وعواقل» حلايب وشلاتين يشيدون بجهود أجهزة الدولة لتوفير «الحياة الكريمة» 

- رئيس شعبة القصابين: انفراجة كبيرة فى سوق اللحوم قبل «الأضحى».. والأسعار تراجعت 25%

- شريف سعيد: قبر أمِّنا حواء

 

الصفحة الثالثة

- «القاهرة» تواصل المفاوضات لوقف إطلاق النار والتهدئة وقوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة 

- إسرائيل تعيد إغلاق «كرم أبوسالم» من الجانب الفلسطينى.. ولجنة متابعة «القوى الوطنية والإسلامية»: نرفض المساس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح

- اكتشاف مقبرة جماعية جديدة فى مستشفى الشفاء بغزة واستخراج 49 جثة منها 

- ضغوط دولية وأممية على الاحتلال لوقف عمليات رفح.. و«واشنطن» تعلق إرسال شحنات الأسلحة 

- حراك طلابى عالمى لدعم القضية.. والشرطة الأمريكية تفض التجمعات وتعتقل النشطاء

- رئيس وزراء بريطانيا يستدعى نواب رؤساء الجامعات بدعوى انتشار «معاداة السامية»

- مراسلو «القاهرة الإخبارية».. أبطال على خط النار لإمداد المشاهدين بمتابعة لحظية للأحداث 

-   «سامى»: اعتمدت على شبكة من المراسلين المهنيين.. و«ياسر»: السنوات القليلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور.. والقناة إضافة قوية للإعلام المصرى والعربى 

الصفحة الرابعة 

- الإقليم مشتعل والصراعات لا يعلم أحد شكل نهايتها أو موعدها .. دبلوماسية مصر طريق استقرار الشرق الأوسط

- فلسطين.. قضية القضايا ومصدر أزمات المنطقة

- جهاد الحرازين: حرب غزة سبب الاضطرابات فى المنطقة.. وحكومة نتنياهو ما زالت تدير ظهرها لمنطقة الشرق الأوسط بهدف إطالة بقائها فى السلطة   

- «طهران وتل أبيب».. من اغتيالات الظل إلى المواجهة العسكرية المباشرة 

-   «عبود»: من مصلحة إيران وإسرائيل استمرار الحرب فى قطاع غزة 

- ليبيا.. إخفاقات سياسية متتالية ومحاولات للتعايش وسط توترات داخلية

- «السحاتى»: يجب التوصل لحل جذرى.. و«فهمى»: مصر تحاول توحيد الجيش الليبى   

الصفحة الخامسة

- السودان.. قلق إقليمى ودولى.. والأزمة الإنسانية تتفاقم

- السفيرة منى عمر: ما يحدث يهدد الأمن القومى لمصر بجميع أبعاده سواء فى «البحر الأحمر أو الصحراء الغربية أو منطقة الساحل»

- محمد اليمنى: الأزمة تحتل أولوية لدى القيادة السياسية فى المنظمات الدولية واللقاءات الثنائية.. وتبذل كل الجهود لحل مشكلة السودان

- البحر الأحمر.. حرب غزة تهدد ممرات التجارة العالمية 

-   «هريدى»: هجمات الحوثيين لن تتوقف طالما استمرت الجرائم الإسرائيلية فى القطاع.. و«رخا»: دولة الاحتلال خسرت كثيراً وحركة الملاحة تراجعت فى ميناء إيلات.. والهجمات الحوثية أجبرت السفن على تغيير مسارها 

- خبراء: مصر تتبع الدبلوماسية فى حل أزمات المنطقة وترفض التصعيد

- «حجازى»: «القاهرة» تسعى لتخفيف حدة الصراع.. و«العنانى»: اشتعال المنطقة لن يأتى بنفع على الشرق الأوسط

- وزير الخارجية الأسبق: مصر تتعامل مع أزمات الشرق الأوسط بحكمة لحماية الأمن القومى 

- الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات فى التصدى لجميع التهديدات ومحاولات زعزعة الأمن القومى.. وأزمات الإقليم يديرها «السيسى» بكفاءة عظيمة

- أحمد رفعت: مصر وخطوط النار!

 

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: القضية 1820 جنايات شبرا الخيمة  

- خالد منتصر: طه حسين كمان وكمان

- د. محمود خليل: فى معنى «التنوير»

- بلال الدوى: مُطمئنون رغم محاولات «جر شَكَل مصر»

- د. خديجة حمودة: ناقل الخبر اليقين ورسالة من رفح

- عماد فؤاد يكتب: «شوشرة قومجية» على القضية العربية

الصفحة السابعة

- .. وبدأت الرحلة.. الزمالك يطير للمغرب.. ورسائل خاصة من «جوميز» للاعبين  

- 30 لاعباً وكفى.. «حسام» يستقر على قائمة المنتخب و8 محترفين فى الصورة

- تغييرات اضطرارية.. غيابات فى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة الفريق راحة.. و«كولر»: لن أُرضى جميع اللاعبين

- أرقام قياسية تزين احتفالات بوروسيا دورتموند ببطاقة نهائى الأبطال.. حزن فى «باريس».. و«إنريكى»: كرة القدم ظالمة 

الصفحة الثامنة

 

  

 

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بقلم أحمد العانوسي