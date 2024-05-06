اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه
كتب:
عمرو هلال
07:22 م | الإثنين 06 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- بدء موسم الحج: التأشيرات الأسبوع الجاري وانطلاق أولى الرحلات 31 مايو
- رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه
- «التصالح في البناء» تسهيلات غير مسبوقة
- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط العمران وتوجيه الحصيلة لـ«الإسكان الاجتماعي»
- «أبلكيشن» لتقديم الطلبات.. والمحافظات جاهزة لاستقبال المواطنين
- «التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية
- فتيات الزمالك من ذهب
- فريق الطائرة يتأهل للمونديال للمرة الأولى في التاريخ
- مريم متولي أفضل لاعبة في البطولة
- بطلات من البداية.. واكتساح حتى النهائي
- «بوتين» يبدأ الولاية الجديدة.. ويؤدي اليمين الدستورية لروسيا
- «الكرملين» يوجّه بالتدريب على الأسلحة النووية.. و«ماكرون» يتراجع عن إرسال قوات إلى أوكرانيا
الصفحة الثانية:
- «رفح الفلسطينية».. العالم يحبس أنفاسه
- الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإجلاء المدنيين استعدادا لاجتياح رفح الفلسطينية
- نواب وأحزاب: مصر تؤدي واجبها بكل جدارة وشرف.. وتأييد شعبي لجهودها
- «مسلم»: بذلنا جهودا كبيرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق أشقائنا
- رئيس «دفاع النواب»: التمهيد لعملية الاجتياح «أكبر جريمة إبادة» في التاريخ
- «القاهرة» حائط صد أمام مخطط الاحتلال
الصفحة الثالثة:
- مصر تواصل قوافل المساعدات إلى «القطاع».. وإشادات عربية ودولية بدور «القاهرة» الحيوي في وقف العدوان
- فلسطينيون بعد خروجهم: «مش حاسين بغربة في مصر»
- السفير الفلسطيني الأسبق: اجتياح رفح الفلسطينية يعرقل جهود إنهاء الأزمة
- بركات الفرا: قصف معبر «كرم أبوسالم» خطأ سياسي.. والمفاوضات كانت في طريقها إلى الحل
الصفحة الرابعة:
- فريدة الشوباشي تكتب: بؤرة اهتمام العالم
- محمد عبدالحافظ يكتب: اجتياح رفح ينبئ بحرب عالمية ثالثة
- أحمد رفعت يكتب: انتبهوا للتحذير المصري جيدا!
- جمال حسين يكتب: أوقفوا جنون «نتنياهو»
- لينا مظلوم تكتب: إسرائيل.. فقدان البصيرة السياسية
الصفحة الخامسة:
- عظيمة يا مصر يا أرض البطولات
- سيدات الكرة الطائرة يتربعن على عرش أفريقيا ويتأهلن للمونديال للمرة الأولى في تاريخ المحروسة
- مريم متولى أفضل لاعبة في البطولة تلخص قصة اللقب الغالي.. ودراما خاصة حتى النهاية
الصفحة السادسة:
- بتسهيلات غير مسبوقة.. انطلاق ماراثون «التصالح في مخالفات البناء»
- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط منظومة العمران واسترداد حق الدولة
- د. خالد قاسم: المراكز التكنولوجية تتلقى الطلبات ونتابع استعداد التطبيق
- مساعد الوزير: «وضع خاص» لمخالفات البناء المأهولة بالسكان ولا ينطبق عليها القانون
الصفحة السابعة:
- المحافظات تبدأ تلقي الطلبات بعد صدور اللائحة التنفيذية
- نواب وشيوخ: الدولة حريصة على حل أزمة المخالفات وإغلاق ملف التصالح نهائيا
- أمين سر «اقتصادية النواب»: القانون يحقق عوائد مالية كبيرة.. ولا مكان للمخالفات في «الجمهورية الجديدة»
الصفحة الثامنة:
- في صناعة السمك المملح.. عقول «علمية معملية فذة»
- يوميات «إدفو».. لوحات «مها» توثق التاريخ و«الفلكلور» الأسواني
- «بيلا» تحتفل بالصعود لدوري «الممتاز ب»
- منعا للأخطاء.. أحمد زاهر: «أنا أسوأ ناقد لنفسي»