اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- بدء موسم الحج: التأشيرات الأسبوع الجاري وانطلاق أولى الرحلات 31 مايو

- رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه

- «التصالح في البناء» تسهيلات غير مسبوقة

- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط العمران وتوجيه الحصيلة لـ«الإسكان الاجتماعي»

- «أبلكيشن» لتقديم الطلبات.. والمحافظات جاهزة لاستقبال المواطنين

- «التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية

- فتيات الزمالك من ذهب

- فريق الطائرة يتأهل للمونديال للمرة الأولى في التاريخ

- مريم متولي أفضل لاعبة في البطولة

- بطلات من البداية.. واكتساح حتى النهائي

- «بوتين» يبدأ الولاية الجديدة.. ويؤدي اليمين الدستورية لروسيا

- «الكرملين» يوجّه بالتدريب على الأسلحة النووية.. و«ماكرون» يتراجع عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

الصفحة الثانية:

- «رفح الفلسطينية».. العالم يحبس أنفاسه

- الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإجلاء المدنيين استعدادا لاجتياح رفح الفلسطينية

- نواب وأحزاب: مصر تؤدي واجبها بكل جدارة وشرف.. وتأييد شعبي لجهودها

- «مسلم»: بذلنا جهودا كبيرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق أشقائنا

- رئيس «دفاع النواب»: التمهيد لعملية الاجتياح «أكبر جريمة إبادة» في التاريخ

- «القاهرة» حائط صد أمام مخطط الاحتلال

الصفحة الثالثة:

- مصر تواصل قوافل المساعدات إلى «القطاع».. وإشادات عربية ودولية بدور «القاهرة» الحيوي في وقف العدوان

- فلسطينيون بعد خروجهم: «مش حاسين بغربة في مصر»

- السفير الفلسطيني الأسبق: اجتياح رفح الفلسطينية يعرقل جهود إنهاء الأزمة

- بركات الفرا: قصف معبر «كرم أبوسالم» خطأ سياسي.. والمفاوضات كانت في طريقها إلى الحل

الصفحة الرابعة:

- فريدة الشوباشي تكتب: بؤرة اهتمام العالم

- محمد عبدالحافظ يكتب: اجتياح رفح ينبئ بحرب عالمية ثالثة

- أحمد رفعت يكتب: انتبهوا للتحذير المصري جيدا!

- جمال حسين يكتب: أوقفوا جنون «نتنياهو»

- لينا مظلوم تكتب: إسرائيل.. فقدان البصيرة السياسية

الصفحة الخامسة:

- عظيمة يا مصر يا أرض البطولات

- سيدات الكرة الطائرة يتربعن على عرش أفريقيا ويتأهلن للمونديال للمرة الأولى في تاريخ المحروسة

- مريم متولى أفضل لاعبة في البطولة تلخص قصة اللقب الغالي.. ودراما خاصة حتى النهاية

الصفحة السادسة:

- بتسهيلات غير مسبوقة.. انطلاق ماراثون «التصالح في مخالفات البناء»

- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط منظومة العمران واسترداد حق الدولة

- د. خالد قاسم: المراكز التكنولوجية تتلقى الطلبات ونتابع استعداد التطبيق

- مساعد الوزير: «وضع خاص» لمخالفات البناء المأهولة بالسكان ولا ينطبق عليها القانون

الصفحة السابعة:

- المحافظات تبدأ تلقي الطلبات بعد صدور اللائحة التنفيذية

- نواب وشيوخ: الدولة حريصة على حل أزمة المخالفات وإغلاق ملف التصالح نهائيا

- أمين سر «اقتصادية النواب»: القانون يحقق عوائد مالية كبيرة.. ولا مكان للمخالفات في «الجمهورية الجديدة»

الصفحة الثامنة:

- في صناعة السمك المملح.. عقول «علمية معملية فذة»

- يوميات «إدفو».. لوحات «مها» توثق التاريخ و«الفلكلور» الأسواني

- «بيلا» تحتفل بالصعود لدوري «الممتاز ب»

- منعا للأخطاء.. أحمد زاهر: «أنا أسوأ ناقد لنفسي»