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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه

كتب:

عمرو هلال
07:22 م | الإثنين 06 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- بدء موسم الحج: التأشيرات الأسبوع الجاري وانطلاق أولى الرحلات 31 مايو

- رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه

- «التصالح في البناء» تسهيلات غير مسبوقة

- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط العمران وتوجيه الحصيلة لـ«الإسكان الاجتماعي»

- «أبلكيشن» لتقديم الطلبات.. والمحافظات جاهزة لاستقبال المواطنين

- «التضامن»: شراء 1023 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية 

- فتيات الزمالك من ذهب

- فريق الطائرة يتأهل للمونديال للمرة الأولى في التاريخ

- مريم متولي أفضل لاعبة في البطولة

- بطلات من البداية.. واكتساح حتى النهائي

- «بوتين» يبدأ الولاية الجديدة.. ويؤدي اليمين الدستورية لروسيا

- «الكرملين» يوجّه بالتدريب على الأسلحة النووية.. و«ماكرون» يتراجع عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

الصفحة الثانية:

- «رفح الفلسطينية».. العالم يحبس أنفاسه

- الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإجلاء المدنيين استعدادا لاجتياح رفح الفلسطينية

- نواب وأحزاب: مصر تؤدي واجبها بكل جدارة وشرف.. وتأييد شعبي لجهودها

- «مسلم»: بذلنا جهودا كبيرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق أشقائنا

- رئيس «دفاع النواب»: التمهيد لعملية الاجتياح «أكبر جريمة إبادة» في التاريخ

- «القاهرة» حائط صد أمام مخطط الاحتلال 

الصفحة الثالثة:

- مصر تواصل قوافل المساعدات إلى «القطاع».. وإشادات عربية ودولية بدور «القاهرة» الحيوي في وقف العدوان

- فلسطينيون بعد خروجهم: «مش حاسين بغربة في مصر»

- السفير الفلسطيني الأسبق: اجتياح رفح الفلسطينية يعرقل جهود إنهاء الأزمة

- بركات الفرا: قصف معبر «كرم أبوسالم» خطأ سياسي.. والمفاوضات كانت في طريقها إلى الحل

الصفحة الرابعة:

- فريدة الشوباشي تكتب: بؤرة اهتمام العالم

- محمد عبدالحافظ يكتب: اجتياح رفح ينبئ بحرب عالمية ثالثة

- أحمد رفعت يكتب: انتبهوا للتحذير المصري جيدا!

- جمال حسين يكتب: أوقفوا جنون «نتنياهو» 

- لينا مظلوم تكتب: إسرائيل.. فقدان البصيرة السياسية

الصفحة الخامسة:

- عظيمة يا مصر يا أرض البطولات

- سيدات الكرة الطائرة يتربعن على عرش أفريقيا ويتأهلن للمونديال للمرة الأولى في تاريخ المحروسة

- مريم متولى أفضل لاعبة في البطولة تلخص قصة اللقب الغالي.. ودراما خاصة حتى النهاية

الصفحة السادسة:

- بتسهيلات غير مسبوقة.. انطلاق ماراثون «التصالح في مخالفات البناء» 

- «التنمية المحلية»: نسعى لضبط منظومة العمران واسترداد حق الدولة 

- د. خالد قاسم: المراكز التكنولوجية تتلقى الطلبات ونتابع استعداد التطبيق 

- مساعد الوزير: «وضع خاص» لمخالفات البناء المأهولة بالسكان ولا ينطبق عليها القانون 

الصفحة السابعة:

- المحافظات تبدأ تلقي الطلبات بعد صدور اللائحة التنفيذية 

- نواب وشيوخ: الدولة حريصة على حل أزمة المخالفات وإغلاق ملف التصالح نهائيا 

- أمين سر «اقتصادية النواب»: القانون يحقق عوائد مالية كبيرة.. ولا مكان للمخالفات في «الجمهورية الجديدة»

الصفحة الثامنة:

- في صناعة السمك المملح.. عقول «علمية معملية فذة»

- يوميات «إدفو».. لوحات «مها» توثق التاريخ و«الفلكلور» الأسواني

- «بيلا» تحتفل بالصعود لدوري «الممتاز ب»

- منعا للأخطاء.. أحمد زاهر: «أنا أسوأ ناقد لنفسي»

  

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