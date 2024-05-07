اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بين غرور «نتنياهو» وتسرُّع «حماس».. رفح الفلسطينية تدفع الثمن

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- بين غرور «نتنياهو».. وتسرُّع «حماس».. رفح الفلسطينية تدفع الثمن

- مصر تؤمِّن غذاءها

- رئيس الوزراء: تطوير جزيرة الوراق يستهدف خدمة أهداف التنمية الشاملة

- «مدبولى» يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى فى استكمال صرف التعويضات للمستحقين

- الجامعات نظمت 90 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» خلال 2023

- «عاشور»: حريصون على تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية

- وزير الدفاع: يجب تكثيف دخول المساعدات لـ«غزة» من معبر رفح لتخفيف الأزمة الإنسانية

- الفريق أول محمد زكى يبحث مع قائد القيادة الأمريكية التطورات الإقليمية

الصفحة الثانية

- رفح الفلسطينية تدفع الثمن

- مصر تدين التصعيد الإسرائيلى.. وتُحذّر من توقف المساعدات لـ«غزة»

- «الخارجية»: العمليات العسكرية تهدّد حياة أكثر من مليون فلسطينى وعلى إسرائيل ضبط النفس.. ومصدر: «القاهرة» تواصل جهودها للتهدئة وفرض الهدنة

- «رام الله»: احتلال المعبر يضاعف المعاناة ويدفع بالأمور نحو الهاوية.. و«الأونروا»: منع إسرائيل وصول المساعدات إلى القطاع انتهاك للقانون الإنسانى الدولى

- جرائم الإبادة مستمرة: 100 ألف فلسطينى يبدأون رحلة محفوفة بالمخاطر للنزوح قسراً شرق رفح

- آليات الاحتلال تتوغل فى رفح تحت غطاء غارات جوية كثيفة وتسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطينى.. و«حماس»: تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولى

- سياسى فلسطينى: الوساطة المصرية حرصت على حفظ دماء الفلسطينيين.. و«حماس» أخطأت

الصفحة الثالثة

- العالم يُحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة فى رفح الفلسطينية.. ومطالب بوقف فورى لإطلاق النار

- «شى جين بينج»: الصراع الحالى اختبار للضمير الإنسانى.. و«أبوالغيط»: إسرائيل تمارس أقسى عقاب جماعى فى القرن الـ21

- جامعات أمريكا تواصل احتجاجات التنديد بـ«جرائم تل أبيب»

- الشرطة تعتقل 200 متظاهر اعتصموا فى المنطقة الخضراء بجامعة كولومبيا

- 43 حزباً سياسياً تدعم جهود مصر للتهدئة: اقتحام المدينة يهدد منطقة الشرق الأوسط

- «النواب» يدين عمليات الاحتلال الإسرائيلى ويطالب بالاستماع إلى صوت العقل بدلاً من السلاح

- «القبائل العربية» يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف حرب الإبادة.. و«دفاع النواب»: أمن مصر القومى خط أحمر.. واقتحام رفح جريمة سيدفع ثمنها العالم

- أستاذ العلوم السياسية: الموقف الداخلى فى «تل أبيب» مؤيد للعمليات العسكرية.. و«نتنياهو» الرابح الوحيد من استمرارها

الصفحة الرابعة

- «الدلتا الجديدة».. قاطرة التنمية الزراعية بقوة 2.2 مليون فدان وتوفر 370 ألف فرصة عمل

- نقيب الفلاحين: تحسين معيشة المزارعين من أولويات الدولة

- ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو وتطوير 200 مركز لتجميع الألبان

- نقيب الزراعيين: نُنتج 30 مليون طن من الخضر والفاكهة تكفى الاستهلاك المحلى ونُصدّر الفائض

الصفحة الخامسة

- إضافة 4 ملايين فدان ضمن «استراتيجية التنمية ورؤية مصر 2030»

- مليارات دولار.. أعلى عائد للصادرات خلال عام.. وتصدير 400 ‏سلعة لـ 160 دولة

- محمد أبوعمرة يكتب: كيف كنا وكيف أصبحنا؟

- محمد القرش: الزراعة تحقق 15% من الناتج المحلى وتستوعب 25% من قوة العمل

- معاون الوزير: زيادة 20% فى مساحة الرقعة الزراعية.. والأمن الغذائى هدف استراتيجى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (١٠) وجهاً لوجه مع شمس بدران!

- بلال الدوى: من يسعى لإفشال «مفاوضات الهدنة»؟

- د. محمود خليل: إدارة «المستبد العادل»

- حسين القاضى: دعم النجاحات الأفريقية فى مواجهة الإرهاب

- سحر الجعارة تكتب: أوان الورد

الصفحة السابعة

- مفاجآت بالجملة.. «الشناوى» يبتعد عن قائمة معسكر المنتخب.. «شوبير» يحجز مكاناً.. «سام» فى الحسابات.. ومتابعة حالة «تريزيجيه»

- المكافآت تنتظركم.. الزمالك يحفّز لاعبيه مالياً قبل السفر للمغرب.. «جوميز» يصحّح الأخطاء.. والنادى ينفى ادعاء «شيكابالا» الإصابة

- ضربة ثلاثية.. الأهلى يفتقد «السولية وعبدالقادر» أفريقياً.. وحظوظ «الشناوى» تتراجع

- حصاد الجولة 21 لدورى Nile.. «غزارة تهديفية» فى المباريات.. وصراع الهدافين يشتعل

الصفحة الثامنة

- نازحو غزة يعودون إلى أطلال منازلهم: «راح نبنى ونعمّر»

- مناهج تفاعلية ورحلات لتعليم «الهيروغليفية»: مجاناً للطلاب

- «بورتريهات السعادة».. هدية «أميرة» لذوى الهمم ومصابى الحروق والسرطان

- «20 سنة خردة».. مجسَّمات «بريان» من وحى الطبيعة