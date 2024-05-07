رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: بين غرور «نتنياهو» وتسرُّع «حماس».. رفح الفلسطينية تدفع الثمن

كتب:

أحمد العانوسي
06:37 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- بين غرور «نتنياهو».. وتسرُّع «حماس».. رفح الفلسطينية تدفع الثمن

- مصر تؤمِّن غذاءها

- رئيس الوزراء: تطوير جزيرة الوراق يستهدف خدمة أهداف التنمية الشاملة

- «مدبولى» يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى فى استكمال صرف التعويضات للمستحقين

- الجامعات نظمت 90 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» خلال 2023

- «عاشور»: حريصون على تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية

- وزير الدفاع: يجب تكثيف دخول المساعدات لـ«غزة» من معبر رفح لتخفيف الأزمة الإنسانية

-  الفريق أول محمد زكى يبحث مع قائد القيادة الأمريكية التطورات الإقليمية

الصفحة الثانية

- رفح الفلسطينية تدفع الثمن

- مصر تدين التصعيد الإسرائيلى.. وتُحذّر من توقف المساعدات لـ«غزة»

-  «الخارجية»: العمليات العسكرية تهدّد حياة أكثر من مليون فلسطينى وعلى إسرائيل ضبط النفس.. ومصدر: «القاهرة» تواصل جهودها للتهدئة وفرض الهدنة

-  «رام الله»: احتلال المعبر يضاعف المعاناة ويدفع بالأمور نحو الهاوية.. و«الأونروا»: منع إسرائيل وصول المساعدات إلى القطاع انتهاك للقانون الإنسانى الدولى

- جرائم الإبادة مستمرة: 100 ألف فلسطينى يبدأون رحلة محفوفة بالمخاطر للنزوح قسراً شرق رفح

-  آليات الاحتلال تتوغل فى رفح تحت غطاء غارات جوية كثيفة وتسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطينى.. و«حماس»: تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولى

- سياسى فلسطينى: الوساطة المصرية حرصت على حفظ دماء الفلسطينيين.. و«حماس» أخطأت

الصفحة الثالثة

- العالم يُحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة فى رفح الفلسطينية.. ومطالب بوقف فورى لإطلاق النار

-  «شى جين بينج»: الصراع الحالى اختبار للضمير الإنسانى.. و«أبوالغيط»: إسرائيل تمارس أقسى عقاب جماعى فى القرن الـ21

- جامعات أمريكا تواصل احتجاجات التنديد بـ«جرائم تل أبيب»

- الشرطة تعتقل 200 متظاهر اعتصموا فى المنطقة الخضراء بجامعة كولومبيا

- 43 حزباً سياسياً تدعم جهود مصر للتهدئة: اقتحام المدينة يهدد منطقة الشرق الأوسط

- «النواب» يدين عمليات الاحتلال الإسرائيلى ويطالب بالاستماع إلى صوت العقل بدلاً من السلاح

-  «القبائل العربية» يطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف حرب الإبادة.. و«دفاع النواب»: أمن مصر القومى خط أحمر.. واقتحام رفح جريمة سيدفع ثمنها العالم

- أستاذ العلوم السياسية: الموقف الداخلى فى «تل أبيب» مؤيد للعمليات العسكرية.. و«نتنياهو» الرابح الوحيد من استمرارها

الصفحة الرابعة

- «الدلتا الجديدة».. قاطرة التنمية الزراعية بقوة 2.2 مليون فدان وتوفر 370 ألف فرصة عمل

- نقيب الفلاحين: تحسين معيشة المزارعين من أولويات الدولة

- ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو وتطوير 200 مركز لتجميع الألبان

- نقيب الزراعيين: نُنتج 30 مليون طن من الخضر والفاكهة تكفى الاستهلاك المحلى ونُصدّر الفائض 

الصفحة الخامسة

- إضافة 4 ملايين فدان ضمن «استراتيجية التنمية ورؤية مصر 2030»

- مليارات دولار.. أعلى عائد للصادرات خلال عام.. وتصدير 400 ‏سلعة لـ 160 دولة

- محمد أبوعمرة يكتب: كيف كنا وكيف أصبحنا؟

- محمد القرش: الزراعة تحقق 15% من الناتج المحلى وتستوعب 25% من قوة العمل

- معاون الوزير: زيادة 20% فى مساحة الرقعة الزراعية.. والأمن الغذائى هدف استراتيجى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (١٠) وجهاً لوجه مع شمس بدران!

- بلال الدوى: من يسعى لإفشال «مفاوضات الهدنة»؟

- د. محمود خليل: إدارة «المستبد العادل»

- حسين القاضى: دعم النجاحات الأفريقية فى مواجهة الإرهاب

- سحر الجعارة تكتب: أوان الورد

الصفحة السابعة

- مفاجآت بالجملة.. «الشناوى» يبتعد عن قائمة معسكر المنتخب.. «شوبير» يحجز مكاناً.. «سام» فى الحسابات.. ومتابعة حالة «تريزيجيه»

- المكافآت تنتظركم.. الزمالك يحفّز لاعبيه مالياً قبل السفر للمغرب.. «جوميز» يصحّح الأخطاء.. والنادى ينفى ادعاء «شيكابالا» الإصابة

- ضربة ثلاثية.. الأهلى يفتقد «السولية وعبدالقادر» أفريقياً.. وحظوظ «الشناوى» تتراجع

- حصاد الجولة 21 لدورى Nile.. «غزارة تهديفية» فى المباريات.. وصراع الهدافين يشتعل

الصفحة الثامنة

- نازحو غزة يعودون إلى أطلال منازلهم: «راح نبنى ونعمّر»

- مناهج تفاعلية ورحلات لتعليم «الهيروغليفية»: مجاناً للطلاب

- «بورتريهات السعادة».. هدية «أميرة» لذوى الهمم ومصابى الحروق والسرطان

- «20 سنة خردة».. مجسَّمات «بريان» من وحى الطبيعة

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفح الفلسطينية.. العالم يحبس أنفاسه

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحتفل بعيد القيامة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل ترتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة واستشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 41 آخرين

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تكثف إرسال المساعدات لـ«غزة»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لعمال مصر: سواعدكم أمل الوطن في بناء المستقبل

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تدشين «اتحاد القبائل العربية» من سيناء
بقلم أحمد العانوسي