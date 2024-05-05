اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحتفل بعيد القيامة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر تحتفل بعيد القيامة

البابا يوزّع الحلوى على الأقباط بالكاتدرائية

ويترأس قداس شم النسيم بـ«وادي النطرون».

«التموين»: تسلمنا 1.8 مليون طن قمح محلي وتوقعات بزيادة التوريد إلى 4 ملايين طن

إقبال على المراجعات النهائية لمناهج «الإعدادية» و«الثانوية»

مصر تقتنص حق تنظيم بطولات العالم لمدة 4 سنوات

يتسبب في 8 ملايين وفاة سنويا على مستوى العالم

السباحة البارالمبية.. خطوة على طريق المجد.. التدخين أشد فتكا من «القنبلة الذرية»

المدير الإعلامي لـ«البارالمبية»: إسناد تنظيم البطولات لنا يعكس ثقة العالم في مصر

دراسة حديثة: معدل انتشار التدخين فى مصر 34% بين الذكور و0.3% للإناث.. و«الصحة» تكثف حملات التوعية بين البالغين

خبراء: «التدخين» بوابة عالم المخدرات والإدمان.. و«الصحة العالمية»: 1.25 مليار يتعاطون التبغ

المدير الإداري للمنتخب: دعم الرئيس السيسي ذلل العقبات

عميد معهد القلب الأسبق: مصر تتصدر العالم في التدخين.. ويوجد بها 18 مليون مدخن

«حشاد» يحصد 105 ميداليات متنوعة.. و«آية» أصغر سبّاحة أفريقية تفوز بميدالية بطولة العالم

الصفحة الثانية

الكنائس تحتفل بعيد القيامة.. والبابا يوزّع الحلوى على الأقباط بالكاتدرائية.. ويترأس قداس شم النسيم بـ«وادي النطرون».. والفرحة تعم المحافظات وتوافد زيارات التهنئة والاحتفال

«الهجان»: المصريون جميعا يد واحدة للنهوض بالوطن.. و«غراب»: مصر منارة للمحبة والتسامح.. و«شوشة»: الأعياد تُبرز وحدة الشعب بمسلميه ومسيحييه

الصفحة الثالثة

تصاعد الاحتجاجات العالمية لوقف العدوان على غزة

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين.. و«تل أبيب» تنتفض لإجراء انتخابات مبكرة.. و34 ألفا و683 شهيدا حصيلة المجازر في القطاع

عام على انطلاق «الحوار الوطني».. و«مجلس الأمناء»: أنعش العمل السياسي وضخ دماء جديدة في شرايينه

«الكشكي»: إذاعة الجلسات على الهواء منحت النقاش مصداقية.. و«عبدالقوي»: نتائجه ملموسة

«الجزار»: استصدار 98 قرارا لاعتماد التصميم العمراني لمشروعات بمساحة 4232 فدانا في المدن الجديدة

«المالية»: تخصيص نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية

الطقس السيئ يجتاح العالم تزامنا مع «أعياد الربيع»

ارتفاع ضحايا إعصار «هدايا» في شرق أفريقيا إلى 400 شخص.. وطوارئ بكينيا وتنزانيا

و58 قتيلاً و67 مفقوداً.. وتحذيرات من انهيار 4 سدود في «أسوأ كارثة مناخية» بالبرازيل

«معيط»: حريصون على استكمال استراتيجية بناء الإنسان بالإنفاق على الصحة والتعليم

الصفحة الرابعة

8 ملايين وفاة سنويا على مستوى العالم

ومصر تتصدر عدد السجائر بـ 80 مليار سيجارة

التدخيـــن القاتل الأشد فتكا من «القنبلة الذرية»

دراسة حديثة تُقدر معدل انتشاره في مصر بـ34% بين الذكور و0.3% للإناث والتوصل لأسلوب أكثر فاعلية للمكافحة باستخدام علاج غير دوائي

أستاذ أمراض صدر بـ«القومي للبحوث»: الطريقة الجديدة لمحاربة «السجائر» تعتمد على «جلسات مشورة» و«جهاز استنشاق» و«وجبة سريعة التحضير»

«الصحة» تطلق حملات توعوية كبيرة بعد زيادة نسبة المدخنين بين البالغين

تعافى بحفظ القرآن.. زفّة بالطبل والمزمار لمتعافٍ من التدخين

الصفحة الخامسة

«الصحة العالمية»: 1.25 مليار شخص حول العالم يتعاطون التبغ.. والأطفال يستخدمون السجائر الإلكترونية.. ومصر ضمن 6 بلدان يرتفع فيها التعاطي

مدير إدارة تعزيز الصحة: 150 دولة نجحت في خفض معدلات التدخين بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر منها البرازيل وهولندا

خبراء: «التدخين» البوابة الملكية لدخول عالم المخدرات وأشكال الإدمان الأخرى

«الجعفراوى»: معظم المدمنين يبدأون رحلتهم في عالم الإدمان بالسجائر.. و«زيان»: النيكوتين مادة إدمانية تدفع للاعتماد على مواد مخدرة أخرى

جمال شعبان: مصر تتصدر العالم في التدخين بـ80 مليار سيجارة سنويا.. ويوجد بها 18 مليون مدخن

عميد معهد القلب الأسبق: أنواعه كلها قاتلة بما فيها الشيشة.. والسجائر الإلكترونية أخطر من العادية

ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة وتلف الرئتين من أكثر الآثار الصحية الضارة التي يسببها التدخين

«مش هتموت لو مادخنتش».. رحلة تعافي «محمد» من عادة التدخين

تجربة «أحمد» في الإقلاع عنه: اللي عايز يعيش يبعد عن السكة دي

الصفحة السادسة

مصر تقتنص حق تنظيم بطولات العالم لمدة 4 سنوات

السباحة البارالمبية خطوة على طريق المجد

توجهات الدولة جعلت مصر مركزا عالميا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

المدير الإعلامي: إسناد الاتحاد الدولي لمصر تنظيم بطولاته القادمة يعكس مدى ثقة العالم في مصر.. واللعبة تقدم فرصة لعرض مهارات ذوي الإعاقة في السباحة والتنافس

«حشاد».. أول متأهل لأولمبياد باريس 2024 يحصد 105 ميداليات

«آية».. أصغر سبّاحة أفريقية تفوز بميدالية بطولة عالم: «الإرادة سر نجاحي»

«التمساح»: كنت أصغر لاعب في التصفيات وحصلت على 3 ميداليات

رئيس لجنة الحكام: قوانين تشبه قوانين الاتحاد الدولي للسباحين الأسوياء

«برجاس»: في سباحة الصدر يشترط القانون اللمس باليدين.. والإعاقات فرضت مجموعة من الاستثناءات

الصفحة السابعة

خروج من الباب الكبير

لا وقت لالتقاط الأنفاس

الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة جديدة ضد الاتحاد.. ترقب رد علي معلول حول تجديد تعاقده.. وفحص طبي لـ«الشناوي»

ختام قوي.. الطلائع يصطدم مع المصري.. وفيوتشر ضيفا على بيراميدز في دوري Nile

تجهيزات رحلة الموسم.. الزمالك يحضِّر لنهائي الكونفيدرالية و«كاف» يعلن حكام مواجهة الذهاب

ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36.. صلابة دفاعية ومثلث رعب «VRB» الهجومي يمنحان الفريق اللقب.. و«فالفيردي» أهم لاعبي منظومة الملكي

الصفحة الثامنة

سُفرة «شم النسيم» على كل لون «قفّي لى على كل المواضيع»

«وردي يا فسيخ».. أقدم عائلات «نبروه» تكشف أسرار السمك المملح

أكلة تتاقل بـ«الدهب».. سباق الفسخانية: 10 خواتم هدية وساندويتش عيار 24

رنجة موالح بـ«الهيمالايا» لسلامة الضغط والقلب و«الدايت»

ابتكارات أعياد الربيع.. ارسم ولوِّن على «بيض النعام».. بـ«80 جنيه» وأنت طالع