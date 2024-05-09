أكلت جزءا من دماغ مرشح للرئاسة الأمريكية وماتت.. ما هي الديدان الطفيلية؟

عانى المرشح للرئاسة الأمريكية، روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، من مشكلات معرفية خلال السنوات الماضية، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، لكن المفاجأة كانت في السبب وراء تلك المشكلات، وتبين أن دودة طفيلية كانت تعيش في رأس المرشح الحالي للبيت الأبيض.

واجه كينيدي جونيور في عام 2010 مشكلة صحية غامضة، وهي ضبابية المخ وفقدان الذاكرة الحاد، وبعد تشخيص أطباء المخ والأعصاب لحالته، وجدوا في الفحوصات الطبية بقعة داكنة في رأسه، وبعد أيام جاء تشخيص الأطباء مثيرًا للدهشة، إذ قالوا إن دودة طفيلية دخلت دماغه وأكلت جزءًا منه ثم ماتت، وهو ما أكدته «نيويورك تايمز» بحسب حديث سابق لـ«كينيدي».

موجودة داخل كيس في رأسه حتى الآن

والمفاجأة الأكبر أيضًا، أن الدودة الطفيلية أو ما تعرف باسم الديدان الدماغية، موجودة داخل كيس في رأسه وهي ميته حتى الآن، وأكد «كينيدي» في وقت سابق أنها لا تحتاج إلى العلاج، وتعافى من آثارها سابقًا، مؤكدًا أنه خضع لعلاج بإزالة المعادن الثقيلة من جسمه، والتي أيضًا كانت سببًا في مشكلاته المعرفية.

وأوضح أيضًا، أنه لا يعرف كيف دخلت الدودة رأسه، أو نوع الطفيلي، رغم الاشتباه في أن الإصابة حدثت له أثناء رحلة إلى جنوب آسيا.

«كينيدي» مستعد لتناول المزيد من الديدان

وفور نشر صحيفة «نيويورك تايمز» التقرير، رد كينيدي جونيور، المرشح للانتخابات الأمريكية ضد الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، قائلًا إنه مستعد لتناول المزيد من الديدان الطفيلية قبل مواجهتهما.

وتنتج حالات عدوى الدماغ عن الديدان أو الطفيليات الأخرى في بعض مناطق العالم، وتكون حالات العدوى أكثر شيوعًا في البلدان النامية والمناطق الريفية، وتظل الدودة الدماغية بحجمها الذي يصل إلى 3 بوصات فقط، عكس الموجودة في الأمعاء.

تعيش على العناصر الغذائية التي يتلقاها الجسم

وعلى الرغم من أنه من المستحيل معرفة طبيعة الدودة وكيف وصلت إلى الدماغ، إلا أن كلينتون وايت، أستاذ الأمراض المعدية في الفرع الطبي بجامعة تكساس الأمريكية، قال إنه لا يرجح أن يأكل الطفيلي جزءًا من الدماغ، وبدلاً من ذلك، قال إنه يعيش على العناصر الغذائية التي يتلقاها الجسم.

ويمكن لبعض يرقات الدودة الشريطية أن تعيش في دماغ الإنسان لسنوات دون التسبب في مشاكل، ويمكن لبعض الدود أن يسبب مشاكل في الدماغ، وغالبًا ما يحدث ذلك عندما تقترب الدودة من الموت، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بالصداع المتكرر والدوخة.