الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان المعوية.. الأسباب والأعراض والعلاج

يتأثر الأطفال بالعديد من الأمراض في سنواتهم الأولى من فترات نموهم، وتعد الديدان المعوية من أكثر المشاكل شيوعًا التي تؤثر على جسم الطفل، وتتواجد هذه الديدان في معدتها بسبب بيئة غير نظيفة ونقدم أسباب العدوى وطرق تجنب الإصابة بمثل هذه الديدان التي تسبب العديد من الأمراض، وفقا لتقرير جرى نشره على موقع «thehealthsite».

ما هي الديدان المعوية؟

الديدان المعوية أو الديدان الطفيلية هي أنواع من الطفيليات المعوية الموجودة في الجهاز الهضمي، هذه الديدان يمكن أن تخلق الانزعاج لأنها تتغذي على جسم الإنسان، ويعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بديدان المعدة التي تؤثر على نموهم وتطويرهم، إذا لم تتم التخلص من هذه الديدان من الجسم، فسوف تتكاثر في الأمعاء، مما تسبب في مزيد من الضرر للجسم.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للإصابة بالديدان المعوية، مثل:

أسباب العدوى بالديدان المعوية

- استخدام المياه الملوثة

- سوء الصرف الصحي

- اللعب بالتربة الملوثة

- ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال

- أكل اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا من حيوان مصاب

- عدم نظافة اليدين بطرق السليمة

- لمس حيوان أو حيوان أليف مصاب

- استهلاك مواد ملوثة حيث تتكاثر هذه الديدان في الأمعاء وفي حالة نمو هذه الديدان في الأمعاء، قد تظهر هذه الأعراض التالية:

بعض الأعراض الشائعة للديدان المعوية هي:

- إسهال

- غثيان

- فقدان الشهية وفقدان الوزن

- حمى وسعال جاف

- فقر دم

- ألم أثناء التبول

- الإعياء

- وجع بطن

قد يعاني بعض الأطفال من العدوى المعوية التي تؤدي إلى الإسهال، قد يلاحظ الأطفال الذين يعانون من المخاط في البراز، في بعض الحالات، قد يزول الأطفال أيضا الديدان في المعدة أثناء حركات الأمعاء.

كيف تنقل الديدان إلى معدة الأطفال؟

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان المعوية بسبب الاتصال المباشر بالتربة واللعب في بيئة غير نظيفة، في بعض الأحيان يعلب الأطفال حول التربة، والتي يمكن أن تكون ملوثة بسبب عدم وجود خدمات الصرف الصحي والحيوانات المصابة، يمكن أيضا الإصابة بهذه الطفيليات من خلال اللعب والأيدي القذرة وغيرها من الأدوات التي يمكن للطفل وضعها في أفواههم، تنقل الطفيليات من أفواههم إلى الأمعاء وبالتالي تؤثر على الجسم.

علاج الديدان المعوية

قد تبدو الديدان المعوية مخيفة، لكن يمكن علاجها بالأدوية، يمكن التعامل مع بعض أنواع الديدان الشريطية بجهاز مناعي صحي، التخلص من الديدان ضروري لإزالة الالتهابات التي تسببها الديدان، يعتمد العلاج والأدوية على نوع الديدان وشدة الحالة.