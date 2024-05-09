محمود مسلم: الغطرسة الإسرائيلية صعبت الأزمة.. ونتنياهو يفكر في منصبه فقط

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة «الوطن»، أن الغطرسة الإسرائيلية وعناد نتنياهو صعبت الأمور وجعلت الأزمة كبيرة، وهناك خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي ما يمثل صعوبة في إتمام هذا الاتفاق، مشددًا على أن نتنياهو يعلم أنه بانتهاء هذه الحرب ستتم محاكمته، لذلك يميل لاستمرار الحرب عن توقيع أي اتفاق والوصول لهدنة.

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وتابع «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع عبر شاشة «ON»: «نتنياهو لا يفكر إلا في استمراره بمنصبه وقد يجر المنطقة إلى حرب كبيرة»، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتصريحات إسرائيل فالعملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستستغرق عدة أسابيع، لكن هذه العملية صعبة، وهناك 1.2 مواطن فلسطيني في منطقة ضيقة، والعملية صعبة والأحوال إنسانيًا ستكون منهارة وتصل لكارثة إنسانية.

المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسئوليته

وشدد على أنه على المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويجب التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وما يحدث في فلسطين عار على الإنسانية كاملة وعار على الحكومات الأوروبية وأمريكا.

وأضاف :«حماس كانت أكثر استجابة وذكاءً في الرد على المفاوضات وأعفوا أنفسهم من أي انتقادات دولية».