البنك المركزي يعلن تفاصيل التضخم لشهر أبريل 2024 

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلا شهريا بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلا بلغ 1.7% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدلاً شهريا بلغ 1.0% في مارس 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.

البنك المركزي

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهريا بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

وقد تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري، وسيجري نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 مايو 2024.