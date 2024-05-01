البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه اليوم وغدا

طرح البنك المركزي المصري أدوات دين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» بقيمة 45 مليار جنيه، آجال 6 أشهر وعام، ويعتزم طرح أذون خزانة غدًا آجال 3 أشهر و9 أشهر بقيمة 55 مليار جنيه أي إجمالي اليومين 100 مليار جنيه.

وتعمل وزارة المالية، على توكيل البنك المركزي المصري لإدارة وطرح أذون الخزانة، بالنيابة عنها من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة لقيمة أذون الخزانة التي تم طرحها اليوم الأربعاء، ومن المنتظر غدا الخميس بـ100 مليار جنيه توزع كالتالي، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الأربعاء 1-5-2024

أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الخميس 2-5-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة من أجل الحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 35.000%، فيما وافق المركزي المصري على متوسط عائد يصل إلى 25.988%.