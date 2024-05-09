برلمانية: مصر في قلب العالم العربي.. القاهرة والأردن يرفضان مخطط تصفية القضية الفلسطينية

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس النواب، باستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفدٍ وزاري رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

دعم القضية الفلسطينية

قالت «هناء أنيس رزق الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن زيارة الدكتور بشر الخصاونة لمصر، تأتي في إطار الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن هذا اللقاء، تأكيد على دعم الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن للقضية الفلسطينية، وأن الأمن القومي المصري والأردني واحد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأمن القومي العربي، هو الأمن القومي المصري، وكلامها خط أحمر، ومصر والأردن، يرفضان مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشددة على أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مرفوض نهائيًا، والشعب المصري يقف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

تصفية القضية الفلسطينية

استطردت أن موقف مصر حاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة، واستهداف المدنيين، متابعة، أن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني اليوم، يكشف بكل تأكيد عن دور مصر التاريخي والريادي في المنطقة، وتقدير كل الدول العربية لقيادتها، وحكمتها في معالجة الأمور، وفي النظر للمشكلات والتعامل معها.

ونوهت بأن مصر في قلب العالم العربي، وحاضرة في كل الملفات بقوة ورؤية صادقة، وتُشدد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ورفض الإرهاب والتطرف والميليشيات، مردفه إلى أن مصر طوال السنوات الماضية نجحت في تعزيز علاقاتها واستردت عافيتها وريادتها في مختلف المجالات، ولها كلمة قوية ومسموعة إقليميا ودوليًا، وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي وإنجازاته.