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رئيس «الجيل الديمقراطي»: المصريون على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية

كتب:

منتصر سليمان
09:44 م | الخميس 09 مايو 2024
ناجى الشهابي

ناجى الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التأييد الشعبي للدولة المصرية ومؤسساتها فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم أو اللحظة، لكنه جاء من خلال إيمان مصري راسخ على مدى 95 عاما، هي عمر القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن المصريين على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سبقت الدول العربية والرأي العام الشعبي فيما يتعلق بأحداث السابع أكتوبر من العام الماضي.

وتابع: «الموقف الرسمي المصري من أحداث غزة وضع النقاط على الحروف وعبّر عن رفض الدولة المصرية لكل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، فكان الإعلام الغربي يزعم أن ما تفعله إسرائيل هو رد على عملية حماس في السابع من أكتوبر، لكن مصر عقدت مؤتمرات عالمية علنية وضعت العالم كله أمام مسؤولياته وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية الصادرة من الشرعية الدولية بخصوص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية».

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