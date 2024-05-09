«حياة كريمة»: تعمير 9 بيوت بمساعدة المتطوعين في غرب أسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تعمير 9 بيوت في غرب أسوان بمساعدة المتطوعين من شباب المؤسسة، في الإطار التنموي الذي تقوم به المؤسسة بمختلف المحافظات.

جهود حياة كريمة

أوضحت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية، أن المؤسسة استطاعت أن تنبي وتعمر 9 بيوت في غرب أسوان بأيادِ الجدعان من متطوعي حياة كريمة، قائلة: «المرة دي قدرنا نبني ونعمر 9 بيوت في غرب أسوان، بأيادي الجدعان من متطوعي مؤسسة حياة كريمة».

وشددت على استكمال دورها التنموي في مختلف المحافظات، وأنها ستستمر في التعمير، ومساندة الأسر الأكثر احتياجا في مختلف الأماكن، موجهة الشكر للمتبرعين والمتطوعين، على ثقتهم في المؤسسة، مضيفة: «بحضراتكم الخير بيكبر ويزيد».

القوافل الطبية لحياة كريمة

وفي سياق منفصل، كانت انطلقت اليوم، قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي، في قرى الشلاتين بجنوب البحر الأحمر، وقريتي مرسى حميرة وأدلديت، وتستمر القوافل في تقديم الخدمات الطبية المجانية على مدار يومين، تنتهي غدا الجمعة.