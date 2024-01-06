جهود «حياة كريمة» في قطاع الرياضة.. تطوير 70% من مراكز الشباب

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيارة منتخب مصر لكرة القدم اليوم، في المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد الملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة الموجودة في المدينة.

وخلال لقائه بهم، أشار الرئيس السيسي إلى جهود حياة كريمة في دعم القطاع الرياضي، مؤكدا أنها عملت على تطوير 70% من مراكز الشباب الموجودة بالقرى، والتي يصل عددها إلى 4500 وذلك خلال المرحلة الأولى لحياة كريمة.

جهود حياة كريمة بالقطاع الرياضي

ووفقا لبيانات سابقة لـ«حياة كريمة»، اهتمت المبادرة على مدار سنوات بإنشاء مشاريع عدة لتنمية قدرات الشباب الرياضية، منها محافظة الشرقية التي أنشأت بها حالعديد من مراكز الشباب تحديدا في منطقة القنطرة شرق ووفرت ملاعب للشباب والأطفال، فضلا عن إنشاء مركز شباب متكامل يضم صالات ألعاب وملاعب مجهزة، وأدى إلى عودة الشباب لممارسة الرياضات المختلفة.

وفي سوهاج، شهد الأهالي طفرة في مجال الشباب والرياضة حيث وصلت الملاعب والمنشآت التي تدشنها حياة كريمة إلى قرى ومدن 11 مركز بالمحافظة، والتي كان أغلبها يعاني من فقر حقيقي في القطاع الرياضي، فأنشأت حياة كريمة ما يزيد عن 18 مركز شباب و25 ملعب وتطوير 23 مركز شباب آخر.

ملاعب حياة كريمة في المنيا والأسكندرية

ووصلت إلى محافظة المنيا، فتمكنت «حياة كريمة» من إنشاء ما يزيد عن 226 مشروع مختلف في القطاع الرياضي في قرى المنيا المختلفة، من ضمنها حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وتطوير ملاعب أخرى، وصالات ألعاب وأنشطة رياضية ومراكز شباب.

ومن المنيا إلى كفر الشيخ، قامت حياة كريمة ببناء أسوار للعديد من مراكز الشباب الموجودة في قرى المحافظة المختلفة بحيث تصبح مأهلة للاستعمال، إلى جانب العمل على إنشاء ملاعب ومراكز شباب.

وكان لمحافظة الإسكندرية نصيبا من جهود حياة كريمة في قطاع الشباب والرياضة، فشهدت قرى المحافظة المختلفة خلال الفترة الأخيرة افتتاح العديد من مراكز الشباب، ويأتي عمل المبادرة الرئاسية في هذا القطاع بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وكذا رغبة في الخروج بكوادر رياضية مشرفة في الألعاب المختلفة.