البنتاجون: يجب العمل على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بغزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ما زلنا نبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خططهم بشأن رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت: «اتخذنا قرارا بوقف إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من أجل تقييم كيفية استخدام إسرائيل تلك الأسلحة، وأي خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي».

وتابعت: «هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ويجب العمل على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ونتعاون مع جميع الشركاء لضمان تفعيل الإجراءات الرامية لإقرار السلم والاستقرار بالمنطقة».