رجل إندونيسي يكتشف مفاجأة بعد 12 يومًا من زفافه.. «الزوجة طلعت مزيفة»

بعد أسابيع من التعرف عليها، تطورت العلاقة بينهما إلى الصداقة ثم الحب الذي تحول إلى زواج، لكنه انتهى بعد 12 يومًا فقط، في واقعة أغرب من الخيال اكتشفها الزوج، وجعل العروس مهددة بالحبس 4 سنوات، فماذا حدث؟

شاب إندونيسي يبلغ من العمر 26 عامًا، تعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما حتى اتفقا على الزواج، وبالفعل تقابلا ثم حددا ميعاد العرس، وبعد الانتهاء منه ذهبا معًا إلى بيت الزوجية، وعاشا معًا لمدة 12 يومًا.

كيف أخفت الزوجة عن زوجها؟

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلاً عن موقع «Detik» الإندونيسي، فإن الواقعة حدثت في مدينة سيانجور، والاثنان يبلغ عمرهما 26 عامًا، ونقل الموقع كلام الزوج الذي أكد أنه يعيش بمفرده منذ وفاة والديه، مشيرًا إلى أنه تعرف على زوجته عبر مواقع التوال الاجتماعي منذ حوالي عام، وخلال الـ12 يومًا زواج، لم يتأكد من كونها رجلا أم امرأة، بسب حجتها المتكررة بالمرض والتعب، وارتدائها للملابس التي تغطي جسدها.

الزوجة مهددة بالحبس لمدة 4 سنوات والشرطة تقبض عليها

الشك دخل قلب الزوج، واضطر إلى مراقبة زوجته ليكتشف المفاجأة الكبرى، والتأكد من أنها ذكر، ليتقدم إلى قسم الشرطة بالبلدة، التي ألقت القبض على الزوجة بتهمة التزوير، ومن الممكن أن تعاقب بالسجن لمدة 4 سنوات، بحسب المادة 378 من القانون الجنائي في إندونيسيا.