«التموين» تعلن تخفيض أسعار 10 سلع أساسية في المجمعات.. أبرزها الزيت والسكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض جميع السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية، خلال الشهر الأخير، خاصة عقب عيد الفطر المبارك.

انخفاض أسعار السلع في مجمعات التموين

أكدت وزارة التموين، إتاحة اللحوم وسلع الزيت والسكر بأي كمية حاليا، في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بأسعار السلع المخفضة التي تتيحها الوزارة للمواطنين، بتخفيض 30% عن أسعار السلع في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

وجاءت قائمة السلع الغذائية التي تشهد تخفيضا كبيرا في مجمعات وزارة التموين، كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازجة بـ285 جنيها بدلا من 330 جنيها في محال الجزارة.

- سعر كيلو الدواجن البلدي المجمدة بـ100 بدلا من 130 جنيها.

- سعر كيس السكر 35 جنيها، بدلا من 55 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت 65 جنيها، بدلا من 85 جنيها.

- سعر زجاجة اللبن لتر، 39 جنيها بدلا من 45 جنيها.

- سعر كيلو الأرز 32 جنيها، بدلا من 40.

- سعر كيس المكرونة 12 جنيها، بدلا من 14.

- سعر كيلو الدقيق بـ18، بدلا من 25 جنيها.

- سعر كيس الفول 38 جنيها، بدلا من 42.

- سعر كيس العدس نصف كيلو، بـ30 بدلا من 55 جنيها.