آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بين المواطنين، والأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، نحو 3090 جنيها للبيع، و3110 للشراء خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 9-5-2024، وفق المعلن من قبل مؤسسة جولد بيليون العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في التعاملات المسائية 3531 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3090 جنيهاً للبيع و3110 للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2649 جنيها للبيع، و2666 للشراء قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2043 للبيع و2057 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1759 جنيها للبيع و1773 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 24 ألفا و880 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.