آخر تحديث لأسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. «عيار 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب، سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بين المواطنين، والأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، إذ سجل نحو 3065 للبيع، و3085 للشراء خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 9-5-2024.

سعر الذهب اليوم في مصر

«الوطن» تنشر سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات المسائية 3503 جنيهات للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3065 جنيهاً للبيع و3085 للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2627 جنيها للبيع، و2644 للشراء قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2043 للبيع و2057 للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1752 للبيع و1762 للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 24 ألفا و680 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.