محمود مسلم: دور المؤسسات الدولية غائب في حرب غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن من مواقف الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني، هناك توافق وتطابق كبير بين الرأي الرسمي والشعبي، وبدأ ذلك منذ السابع من أكتوبر.

فلسطين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلًا: «شوفنا المظاهرات كانت نوع من تفويض الرئيس، وعدم قبول فكرة الهجرة، عكس قبل ذلك، كانت هناك فجوة بين الشعب والقرار الرسمي، مصر لم تترك فلسطين، ومصر وقفت مع فلسطين بأقصى ما تملك، لكن الحرب ليست بالشيء السهل».

وتابع: «لكن هذا لا يمنع أن في حال الإعتداء علينا بأي شكل من الأشكال، فإن مصر بالتأكيد جاهزة، لدينا في مصر مؤسسات قوية وأجهزة أمنية قوية، ولديها حساباتها، وترصد جميع السناريوهات، خاصة أننا في حرب منذ 7 أشهر».

وأكمل: «مش هندخل حرب علشان حد عايزنا ندخلها، والرسالة القوية أن مصر قدمت الكثير من المساعدات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى قبل صفقة رأس الحكمة».

مجلس الأمن

وقال: «دور المؤسسات الدولية غائب، مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، فإنه يجب ألا يقف دور تلك المؤسسات عند الدعم الإنساني، فجميع المؤسسات الدولية في اختبار بهذه القضية، وأرى أن الحكومات انكشفت، والمؤسسات انكشفت، والشعوب ضميرها حي في هذه الأزمة، وميزة هذة الحرب، أنها أعادت القضية مرة أخرى، وأصبح الكثيرون حول العالم، على معرفة بالقضية الفلسطينية، بعد أن كان الكثيرين نسوها بسبب الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وبسبب الغطرسة الإسرائيلية».

واستكمل حديثه: «يجب استغلال ذلك لو حدث خلال الفترة القادمة، إعادة مرة أخرى للهدنة، خاصة مع الضغوط الأمريكية على إسرائيل، بعدم اجتياح رفح، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى وقف الحرب، وأعتقد لو وقفت الحرب، فإن هناك فرصة للسلام».