محمود مسلم: الرهان الآن على أمريكا في الضغط على إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه بعد مفاوضات اليوم يكون الرهان على أمريكا أن تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه لأول مرة تضغط على إسرائيل مع وجود خلافات علنية بينهما، وإن لم تكن هذه الخلافات غير محسومة، بالإضافة إلى الرهان على الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للعودة إلى مائدة المفاوضات.

الوضع في غزة لا يتخيله أحد

وأضاف مسلم، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأوضاع الإنسانية في غزة أصعب مما يتخيل أحد، متابعًا: «نتحدث على مساحة من الأرض كان يعيش بها نحو 200 ألف مواطن فلسطيني ويوجد بها الآن أكثر من مليون و200 ألف، ولم يتخيل أحد في بداية الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي الوصول لهذه المرحلة».

نتنياهو لم يحقق أهداف الحرب

وأشار إلى أن نتنياهو لم يحقق أهداف الحرب، من قتل قادة حماس أو استرجاع المحتجزين إلا بالاتفاقية الأخيرة التي تمكنت مصر من عقدها، وهذا ما يسبب لنتنياهو ضغطا من الداخل الإسرائيلي، وبعد استطلاع للرأي في إسرائيل يرى 57% أنه يريد الحفاظ على مقعده في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، و37% يرون أنه يفضل استعادة الرهائن.

مصر تسهم في التوافق الفلسطيني الداخلي

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية أن يحدث توافق فلسطيني داخلي بعد الصراعات، والموقف الفلسطيني الآن موحد عكس الموقف الإسرائيلي، فالنزاعات الداخلية في إسرائيل صعبة، ما بين حكومة متطرفة والمعارضة وأهالي الرهائن المستمرين في المظاهرات.