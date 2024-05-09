أستاذ علوم سياسية: مصر لا تدخر جهدا لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية إن الدور المصري في القضية الفلسطينية والمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، لا غنى عنه، إذ إن مصر معنية بالدرجة الأولى بالتوصل لاتفاق هدنة أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

دور مصر بين وفود التفاوض

وأضاف الريس لـ«الوطن» أن مصر تلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين وفود التفاوض، وذلك للوصول لحل ووقف إطلاق النار، خاصة بعد العمليات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، موضحًا أن دور مصر مدعوم من الدول العربية، كما أن زيارة رئيس الوزراء الأردني اليوم والعمل على تقريب وجهات النظر يؤكد ذلك.

وقف إطلاق النار في غزة

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أننا الآن في انتظار ردود فعل الوفود التي كانت في مصر حول موقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات عسكرية وحشية للأهالي في القطاع، لذلك تعمل مصر على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف للحول دون تفاقم الوضع بشكل أكبر.