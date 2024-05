الشعب الأمريكي يهاجم ملكة جمال إسرائيل بسبب مذابح غزة

حالة من الجدل أثارتها «نوا كوشفا» ملكة جمال إسرائيل أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك بأمريكا، إذ كانت تحمل لافتة تتضمن عدة كلمات منها أنها كانت تخدم في الجيش، وطلبت من الأشخاص طرح بعض الأسئلة عليها ولكن كان رد الفعل قاسيا وغير متوقع.

«أنا أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، يمكن أن تطرح عليَّ أي سؤال تريده؟»، هكذا جاءت العبارات التي دونتها الفتاة الإسرائيلية على اللافتة، كانت تعتقد أن الجميع يتعاطف معها ويشاركها الآراء ولكن حدث العكس، إذ قاموا بمهاجمتها وواجهت العديد من الانتقادات والكراهية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، حيث وصفها بعض المارة بـ«مجرمة الحرب»، ورفعت سيدة أخرى سكينا وقالت لها: «أيتها الصهيونية الصغيرة» وفقا لما نشرته قناة «العربية».

خلال مقطع الفيديو، تعمدت ملكة جمال إسرائيل التجول وسط مؤيدين للفلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية، وشاركت الحديث مع جندي أمريكي معبرة عن مدى فخرها لخدمتها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تعرضت للهجوم الكبير في الشارع.

Miss Israel and IDF soldier @noacochva took questions on the war in Gaza. Here’s what happened. pic.twitter.com/M6SPTS4bjy