شريف رمزي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته ريهام أيمن

كشف الفنان شريف رمزي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته ريهام أيمن، قائلا إنها في تطور مستمر وبصحة جيدة، بعدما تعرضت لأزمة في قدمها أدت إلى دخولها المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال شريف رمزي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: ريهام حاليا الحمد لله بصحة جيدة وكانت الشكوى التي دخلت عليها المستشفى إصابة شديدة في قدمها.. لم تكن نتيجة وقعة ولكن رجلها فجأة ورمت جداً من عند المفصل ولم تستطع المشي عليها لذلك ذهبنا المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة».

ريهام أيمن تعلن تعرضها لازمة صحية

وأعلنت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، ونشرت ريهام صورة لها وهي داخل المستشفى، وعلى السرير تتلقى محاليل طبية في يدها معلقة: «الحمدلله على كل شيئ».

معلومات عن ريهام أيمن

ريهام أيمن هي زوجة الفنان شريف رمزي، وابتعدت عن الفن لرعاية أبنائها الصغار، حيث بدأت مشوارها الفني كمطربة في فريق فيروس وبعدها دخلت التمثيل بعدد من الأدوار الناجحة، كان آخرهم مسلسل حكايات بنات.