ما هي السور التي تُقرأ في صلاة الفجر؟.. سنة نبوية

حث الإسلام على أداء الصلوات في موعدها ومنها صلاة الفجر، فهي تُعتبر من أعظم الصلوات وأثمنها، وتقام قبل طلوع الشمس، مما يُظهر الاستعداد الروحي والانضباط الذاتي، وصلاة الفجر شهادة للمؤمن على صدق إيمانه، وتُزيد التقرب إلى الله وتقوية العلاقة الروحية، وتُنير درب المسلم في بداية يومه، محفزة له على العمل الصالح وتجنب المعاصي، وصلاة الفجر تُحمل مكافأة خاصة، إذ يعد المصلين فيها من أهل الجنة، وهي فرصة لطلب الرزق والبركة من الله تعالى، لذا ينصح المسلمون بالاستيقاظ لصلاة الفجر والاستمتاع بفضلها العظيم في حياتهم اليومية.

سور مستحبة في صلاة الفجر

وقال الشيخ أحمد محمود، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن السور الواجب قراءتها في صلاة الفجر والصبح الفاتحة وما تلها من السنة، والتقدير فيها من سنة السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له هدى خاص في قراءة القرآن خلال صلاة الفجر، وكانت معظم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من السور الطويلة في القرآن.

الضعيف أمير الركب

وأوضح أمين الفتوى في لقاء تلفزيوني، أن الإنسان يجب أن يقرأ بما يناسب حاله وحال الناس إن كان إماما، لافتا إلى أن النبي كان يقتصر في صلاة الجامعة، عملا بقاعدة الضعيف أمير الركب، مراعاة لحال الناس.