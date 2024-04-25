يستعد المواطنون لبدء العمل بالتوقيت الصيفي خلال ساعات قليلة، وتقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبذلك تتغير مواقيت الصلاة مع بداية التوقيت الصيفي.

موعد صلاة الفجر عقب تغيير التوقيت الصيفي

وتكون صلاة فجر الجمعة، هى أول الصلوات التي يتغير موعدها مع بدء تنفيذ التوقيت الصيفي، وقد لا يعلم البعض ما موعد صلاة الفجر عقب تغيير التوقيت الصيفي في مصر، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

صلاة الفجر في التوقيت الصيفي

ويأتي موعد صلاة الفجر عقب تغيير التوقيت الصيفي في محافظات مصر كالتالي:

وقت صلاة الفجر في القاهرة 4:43 ص.

وقت صلاة الفجر في الإسكندرية 4:44 ص.

وقت صلاة الفجر في الإسماعيلية 4:37 م.

وقت صلاة الفجر في شرم الشيخ 4:36 ص.

وقت صلاة الفجر في أسوان 4:49 ص.

وعن توقيت صلاة الفجر وباقي الصلوات في جميع محافظات مصر هي كالتالي:

الدول التي تطبق التوقيت الصيفي

وتطبق العديد من دول العالم التوقيت الصيفي، منها «الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا الجنوبية، جنوب إفريقيا، الدول الأوروبية».

ويتمّ العمل بنظام التوقيت الصيفي وتقديم الساعات بمقدار ساعة واحدة عن التوقيت الشتوي، وذلك للاستفادة بشكل أفضل من ضوء النهار خلال ساعات العمل في الخارج؛ للحفاظ على الطاقة وترشيدها، وفقًا لموقع «date and time».