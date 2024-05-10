دولة الاحتلال تنهار.. مستوطنات الشمال تهدد بالانفصال عن إسرائيل

مع زيادة التوترات على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب ضد حزب الله في جنوب لبنان، هدد رئيس المجلس الإقليمي لـ«ماتي أشير»، موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن إسرائيل إذا استمرت تهديدات اجتياح إسرائيل في الجبهة الشمالية.

تهديد بالانفصال عن إسرائيل

وذكرت القناة 12 العبرية، أن «دافيدوفيتش» هدد بالانفصال عن إسرائيل لأنه يشعر بالإحباط الشديد من قدرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية برئاسة نتنياهو على حماية مواطني الشمال، الذين تركوا منازلهم مع اشتداد الحرب على قطاع غزة والتهديدات التي لا تتوقف من جنوب لبنان.

وأضاف: «نشعر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تركتنا وحدنا نواجه مصيرنا بأنفسنا، الحكومة لا تفكر فينا، ونفكر في الانفصال».

ما هو «ماتي أشير»؟

ومجلس ماتي أشير الإقليمي، وهو مجلس في منطقة تابعة لمدينة عكا المحتلة، وهي إحدى مدن فلسطين التاريخية في جبال الجليل الغربي.

وأكد أن طلب الانفصال يأتي لأننا لا نريد أن نكون جزءًا من دولة لا تهتم بأمن المواطنين الذين يعيشون داخل حدودها، مشيرًا إلى أن الانفصال عن إسرائيل سيعطي لهم فرصة أكبر لحماية أنفسهم.

شمال إسرائيل يعانون من الخوف والإحباط

ويعاني سكان شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي من الخوف والقلق نتيجة الهجمات المتكررة والقادمة من جنوب لبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما يشعرون بالإحباط أيضًا بسبب الوضع الأمني شمالي إسرائيل.