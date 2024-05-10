أحمد حداد ناعيا والدة يسرا اللوزي: كانت ست جميلة ورقيقة

نعى الفنان أحمد حداد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والدة يسرا اللوزي التي رحلت عن عالمنا أمس.

أحمد حداد ينعى وفاة

ونشر أحمد حداد صوره لوالدة يسرا اللوزي معلقا: «طنط سوسن مارديني سابتنا.. كانت ست جميلة ورقيقة.. دخلت بيتهم عدة مرات في آخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وعلى القصيدة التي كتبتها عن زوجها الصديق والفنان محمود اللوزي الله يرحمه».

وأضاف «حداد»: «هي الآن ذهبت له بعد فراق 3 سنين، خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي.. وللمخرج أحمد اللوزي، وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيرة أطول من العمر».

وفاة والدة يسرا اللوزي

وأعلن المخرج خيري بشارة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وفاة والدة يسرا اللوزي قائلا:«أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية وأرفض تصديقه، ارقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة، الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني».

ويشيع جثمان الراحلة اليوم من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة الجمعة، ويقام العزاء في منزلها بالزمالك من الجمعة حتى الأحد المقبل.