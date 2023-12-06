يسرا اللوزي تتضامن مع أهل غزة بـ«مونولوجات فنية»

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي، عرض مونولوجات تضامن مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث من جرائم عنف ضد المدنيين في غزة، عبر صفحتها على «إنستجرام».

ويشاركها في عرض هذه المونولوجات التي تدعم فلسطين وتدين جرائم الاحتلال عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان سيد رجب، أحمد مالك، ركين سعد، سلوى محمد، وغيرهم من النجوم.

يسرا اللوزي تدعم غزة

وقالت: «استجابةً للدعوة العالمية من مسرح "عشتار" في فلسطين، لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض "مونولوجات غزّة" في سينما راديو، يوم الجمعة 8 ديسمبر».

جرائم اسرائيل

وأشارت إلى أنه في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة، وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم، لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها، ستتضمن «مونولوجات غزة» قراءات على خشبة المسرح.

ونشرت الفنانة ركين سعد عبر صفحتها على «إنستجرام»، استوري تأكد من خلاله، التضامن مع أهل غزة.