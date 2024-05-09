معلومات عن والدة يسرا اللوزي بعد رحيلها.. عملت في «ديزني» وسورية الأصل

رحلت صباح اليوم والدة الفنانة الشابة يسرا اللوزي، وأرملة المُخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية، السيدة سوسن المارديني، إذ أصدرت العائلة نعي رسمي، أعلنت فيه خبر الوفاة وتفاصيل تشييع الجثمان والجنازة.

سوسن المارديني هي سيدة سورية الأصل، تنتمي لعائلة كبيرة وهي عائلة مارديني، لها أفرع كثيرة في سوريا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

التقت سوسن مارديني زوجها محمود اللوزي، الذي يُقول الجميع عنه إنه كان حبها الأول والوحيد، والتي لم تتزوج غيره، واستمر زواجهما الذي أسفر عن يسرا وشقيقها أحمد حتى وفاة محمود اللوزي في 2021.

عملت سوسن مارديني لفترة طويلة من حياتها في مسرح العرائس، ثم التحقت بالعمل لدى الشركة العالمية والت ديزني، ولها إسهامات كثيرة في ترجمة ودبلجة عدد من أفلامها التي لازالت خالدة في أذهاننا، مثل سلسلة مغامرات ويني الدبدوب، وقصص بطوط.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيدة غدًا من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة الجمعة، كما أعلنت العائلة انها تستقبل العزاء في منزلها بالزمالك من يوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.