وفاة والدة يسرا اللوزي وتحديد موعد ومكان العزاء

رحلت، صباح اليوم، سوسن مارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي، وزوجة أستاذ الإخراج والمخرج المسرحي بالجامعة الأمريكية، الراحل محمد اللوزي.

ونعى المخرج خيري بشارة الراحلة بتدوينة مؤثرة قال فيها: «أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية وأرفض تصديقه، ارقدي في سلام ايتها السيدة الفاضلة النبيلة، الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني».

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيدة غدًا من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة الجمعة، كما أعلنت العائلة انها تستقبل العزاء في منزلها بالزمالك من يوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.