مرض ووفيات وعمليات جراحية.. أحداث الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث المتتالية التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين حالات وفاة وأمراض وعمليات جراحية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث:

وفاة والدة كريم عبدالعزيز

رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء الماضي والدة الفنان كريم عبدالعزيز وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وقرر المكتب الإعلامي لكريم عبدالعزيز إقامة العزاء اليوم الجمعة ليتم تغيير الموعد بعد ساعات قليلة ليكون في نفس يوم الجنازة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على مواساة كريم عبدالعزيز عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني أبرزهم صديق عمره الفنان أحمد السقا.

وفاة والدة يسرا اللوزي

غابت عن عالمنا أمس والدة الفنانة يسرا اللوزي، الذي نعاها المخرج خيري بشارة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، «أبكي منذ سماعي ذلك الخبر الحزين والصادم للغاية وأرفض تصديقه، أرقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة سوسن مارديني».

أحمد رزق يخضع لعملية جراحية في الفك

خضع الفنان أحمد رزق منذ أيام لعملية جراحية في الفك منعته من الكلام بأمر الأطباء، ويتواجد حاليا في منزله، وحالته مستقرة حسبما ذكر مصدر مقرب منه لـ«الوطن».

أزمة صحية تعرضت لها ريهام أيمن

أعلنت الفنانة ريهام أيمن خلال الساعات الماضية عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ودخولها المستشفى وكشف زوجها الفنان شريف رمزي لـ«الوطن» أنها أصيبت بتورم مفاجئ عند المفصل ولم تستطع الحركة بها.