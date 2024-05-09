والد كريم عبدالعزيز يشارك في تشييع جثمان طليقته (صور)

شارك المخرج الكبير محمد عبدالعزيز في جنازة طليقته السيدة سهير رمزي، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبد العزيز.

نجوم الفن فى جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وحضر محمد عبدالعزيز، الجنازة رغم مرضه، إذ ظهر عليه تأثرًا شديدًا، ونتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي الراحلة السيدة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بمسجد الرحمن الرحيم، في منطقة صلاح سالم.

جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وشهدت جنازة والدة كريم عبد العزيز، حضور فني كبير، أبرزهم، منة شلبي، بيتر ميمي، أمير كرارة، حبيب، أحمد المرسي، محمد علي، أحمد الجندي، وأيمن وتار، أشرف زكي، المنتج الفني فتحي اسماعيل، كريم ابو زيد، مدحت العدل، خالد عبد الجليل، حسام شوقي، محمد العدل، عمرو عرفة، محمد ياسين، شريف منير، أحمد عز، ماجد الكداوني.