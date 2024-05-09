أحمد عز وماجد الكداوني يشاركان في تشييع جنازة والدة كريم عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور جنازة والدة كريم عبد العزيز، التي أقيمت منذ قليل، في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وصول أحمد عز وماجد الكدواني للجنازة

ووصل منذ قليل الفنان أحمد عز، والفنان ماجد الكدواني إلى مسجد الرحمن الرحيم، لحضور جنازة والدة كريم عبد العزيز، وذلك نظرا لعلاقة الصداقة بينهم منذ سنوات طويلة ماضية.

مساندة نجوم الفن لـ كريم عبدالعزيز

وشارك عددٌ كبيرٌ من نجوم الوسط الفني في تشييع الجنازة أبرزهم منة شلبي، بيتر ميمي، أمير كرارة، أحمد نادر جلال، خالد جلال، سليمان عيد، شيماء سيف، دنيا سمير غانم، عمرو يوسف، أحمد الجنايني، يسرا، لبلبة، أحمد حلمي، السقا، مصطفى شعبان، هاني رمزي، إلهام شاهين، قليل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، أصدر بيان يعلن فيه منع تصوير الجنازة، وذلك مراعاة لشعور الأسرة.