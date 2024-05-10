«القاهرة الإخبارية»: بلينكن سيقدم تقريرا للكونجرس ينتقد سلوك إسرائيل في غزة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، سيقدم تقريرا للكونجرس ينتقد سلوك إسرائيل في غزة، ولكن دون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكسيوس: يمكن أن يؤدي التقرير إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية

ووفقًا لـ«أكسيوس»، إذا ثُبت أن إسرائيل أو غيرها من الدول التي تدعمها واشنطن، قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية حددت موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول التي تدعمها واشنطن إلى الكونجرس بحلول 8 مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام، وبعد التأجيل، سيقدم أنتوني بلينكن التقرير اليوم الجمعة 10 مايو.