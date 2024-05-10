حدث ليلا: دولة الاحتلال تنهار.. مستوطنات الشمال تهدد بالانفصال عن إسرائيل وبايدن ونتنياهو يتبادلان التهديدات

وقعت العديد من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بالصراعات بين دول العالم، في وقت أعلن فيه بنيامين نتنياهو أنه خسر العديد من الجنود في الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي إسرائيل بعدم إرسال الأسلحة إليها في حالة الهجوم على رفح الفلسطينية، كما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي مرة أخرى.

واعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخسائر في حرب غزة، قائلًا إنه خسر العديد من الجنود، كما هاجم الرئيس الأمريكي على خلفية وقف صفقة أسلحة لإسرائيل، بحسب ما أعلنته شبكة «CNN» الأمريكية.

وأضاف «نتنياهو»: «آمل أن أتمكن أنا وبايدن من تجاوز خلافاتنا، ويجب أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة، وعلينا هزيمة حماس في رفح»، مضيفًا أن إسرائيل دمرت 20 من أصل 24 كتيبة تتبع حركة حماس حتى الآن.

«بايدن» يهدد «نتنياهو»

وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دولة إسرائيل، بإيقاف المساعدات العسكرية في حال شنت قواتها هجومًا كبيرًا على مدينة رفح الفلسطينية، كما اعترف أن الأسلحة والقنابل الأمريكية استخدمت في إسرائيل لقصف المدنيين في غزة.

وأوضح: «إذا دخلت إسرائيل رفح، هم لم يدخلوا رفح بعد، لكن إذا دخلوا رفح فلن أزود بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيًا للتعامل مع رفح».

إسرائيل تعاني

وتعاني إسرائيل من التخبط الداخلي، سواء بين الإسرائيليين أنفسهم أو داخل حكومة الحرب، ووقعت العديد من حوادث الطعن بين الإسرائيليين أنفسهم نتيجة الخلافات على الحرب في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وهدد رئيس المجلس الإقليمي لـ«ماتي أشير»، موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن إسرائيل في حال استمر التهديدات التي تجتاح إسرائيل في الجبهة الشمالية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن «دافيدوفيتش» هدد بالانفصال عن إسرائيل لأنه يشعر بالإحباط الشديد من قدرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية على حماية مواطني الشمال، والذين تركوا منازلهم مع اشتداد الحرب على قطاع غزة والتهديدات التي لا تتوقف من جنوب لبنان.

وأضاف: «نشعر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تركتنا وحدنا نواجه مصيرنا بأنفسنا، الحكومة لا تفكر فينا، ونفكر في الانفصال»، فين حين حذر محللون سياسيون إسرائيليون من خطر نشوب حرب أهلية داخل إسرائيل.

«بوتين»: قواتنا في حالة استعداد قتالي دائمًا

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول غرب أوروبا اليوم الخميس بالمخاطرة بنشوب صراع عالمي، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتهديد روسيا، والتي وصفها بأكبر قوة نووية في العالم، وذلك خلال احتفال موسكو بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وقال «بوتين» أثناء استعرض عسكري للقوات الروسية المصطفة في عاصفة ثلجية بإشراف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: «نعلم ما تؤدي إليه هذه الطموحات الباهظة، روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع صدام عالمي»، مؤكدًا جاهزة السلاح النووي الروسي.

وأضاف: «لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا، قواتنا في حالة استعداد قتالي دائمًا».

إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان يثير الجدل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إبحار سفينة حربية عبر مضيق تايوان، والمتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من تولي رئيس تايوان الجديد منصبه، والتي ترى بكين أنه «شخص خطير»، وأثار تحرك واشنطن تجاه مضيق تايوان غضبًا من بكين، بحسب وكالة «رويترز».

ويعد توقيت المهمة الأخيرة لواشنطن بالغ الحساسية، نظرًا لأنها تمت قبل حفل تنصيب رئيس تايوان المنتخب لاي تشينج تي، والمتوقع في 20 مايو الجاري، وهو رئيس تقول الصين إنه شخص انفصالي خطير، إذ يدعو لانفصال تايوان عن الصين، وترى الأخيرة أنها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

مخاوف من متحور كورونا الجديد

وأثار متحور فيروس كورونا الجديد «FLiRT» قلقًا عالميًا بعد انتشاره في الولايات المتحدة، في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر انتشاره.

توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة بافلو جاكوبس، قال إن المتحور الجديد، هو إحدى سلالات فيروس كورونا، لكنه سيكون الأكثر انتشارًا منه، مؤكدا أنه يستهدف فئات بعينها ستكون عرضة للخطر الأكبر، بحسب «رويترز».

والمفاجأة أن الحالات المتعافية من إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمتحور الجديد «FLiRT» أحد سلالات فيروس كورونا.