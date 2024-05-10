«سعاد» تمحو أميتها بعمر 76 عاما.. موقف جعلها تبكي سر إصرارها على التعلم

لم يثنها سنها الكبيرة عن الالتحاق بركب التعليم، إذ قررت «سعاد» صاحبة الـ76 عامًا تعلم القراءة والكتابة من أجل ألا تحتاج لمساعدة أحد، وأنّ تستطيع قراءة القرآن الكريم بكل سهولة ويسر، رافعة شعار «العمر ما هو إلا مجرد رقم» وتثبت للجميع أنّ العلم كنز لمن يمتلكه.

برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، سلط الضوء على قصة «الحاجة سعاد» باعتبارها نموذجًا للإصرار على طلب العلم، ولم يعيقها أبدًا كونها تجاوزت الـ70 عامًا، بل صممت على النجاح في فصول محو الأمية كي تستطيع قراءة كل شيء بعد أنّ تعرضت لأحد المواقف التي أثبتت لها أنّ القراءة مهمة للغاية.

مبادرة «لا أمية مع تكافل»

نجحت الحاجة سعاد في محو أميتها بفضل انضمامها لمبادرة «لا أمية مع تكافل» التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، وإصرارها على التعلم، لتقول خلال مداخلة هاتفية لـ «صباح الخير يا مصر»: «قررتأاقرأ وأكتب وأخدت الشهادة بعدما كنت لا أعرف شيئا، والسبب في إصراري على محو أميتي هو المشكلات والصعاب التي كنت أواجهها».

موقف تسبب في التحاقها بفصول محو الأمية

وتابعت موضحة: «يومًا ما تسببت الأمية في اتجاهي بالخطأ إلى مركز الفشن بدلاً من الذهاب إلى بني سويف في أثناء ركوبي المواصلات، لأجلس بعدها على الرصيف أبكي، وبعدها أسرعت للالتحاق بفصول محو الأمية وانتظمت في الحضور 3 مرات أسبوعيًا وتعلمت القراءة والكتابة، والآن اقرأ القرآن أو أي إعلان أو لافتة، ولم أعد أتوه».