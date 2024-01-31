نجاح بعد الـ 80.. السيدة «عائشة» تحصل على شهادة محو الأمية في المنوفية

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.. هذا المثل ينطبق على السيدة عائشة فاضل البالغة من العمر 84 عاما، بعدما تحدت نفسها ونجحت في تعلم القراءة والكتابة لتثبت للجميع أن العمر مجرد رقم، وأنها ستحقق ما عجزت عن فعله في شبابها وحصلت على شهادة محو الأمية وجرى تكريمها من محافظ المنوفية.

تسليم شهادة محو الأمية وتكريمها

وكرم المهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، السيدة عائشة وسلمها شهادة محو الأمية في إحدى القاعات بمدينة شبين الكوم، وعبر عن سعادته لتكريمها بهذا الإنجاز الذي سعت إلى تحقيقه رغم عمرها، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

وقالت ابنة محافظة المنوفية، أثناء حديثها لـ«الوطن»، إنها تعتبر العلم نور والجهل ظلام، لذلك سعت إلى تعلم القراءة والكتابة لتثقيف نفسها، حيث بدأت تقرأ كثيرا خصوصا القرآن والكتب الدينية، لتعوض ما فاتها.

تعليم أحفادها

تتابع السيدة «عائشة»، أن لديها 46 حفيدا، تحرص على تحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم بعض الأمور الدينية أثناء جلوسها معهم، وتعطي لهم النصائح بأن يحافظوا على التعليم والتفوق، لأنه السبيل إلى التقدم والازدهار وتشريف أسرهم، وفي المقابل يفتخر أبنائها وبناتها وأحفادها بها بعد الحصول على شهادة محو الأمية.