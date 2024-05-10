خطوات التقديم على صب السقف للمخالفة المتصالح عليها وفقا للقانون

تتلقى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز، طلبات التصالح في مخالفات البناء وأتاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وأعلنت مراكز محافظة القاهرة عن إتاحة تلك الخدمة، حيث يجوز لذوي الشان التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع - أي صب الشقف - وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.

رسوم مقررة مقابل الخدمة

وأشارالقانون إلى أنه لا توجد رسوم مقررة مقابل الخدمة، ومن خطوات التقديم على الخدمة ما يلي:

- ملء النموذج وتقديم الطلب لموظف شباك استلام

- فحص الملف من خلال إدارة التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية

- إخطار العميل بالاستيفاءات من الشباك الأمامي

- استلام الاستيفاءات من الشباك الأمامي

- في حالة رفض الطلب يكون من الشباك الأمامي

- التعديل على القرار بإضافة التصريح لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه.

مدة تقديم الخدمة

- إخطار العميل بانتهاء الخدمة وتسليم المستند للعميل من شباك استلام

- مدة الحصول على الخدمة 15 يوما